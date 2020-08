Nytt fasadkonstverk ska lyfta Skanskas nya kontorsbygge i Hammarby sjöstad

Det är konstnären Jesper Nyrén som tidigare gjort utsmyckningar på bland annat Nya Karolinska och Södersjukhuset som fått i uppdrag av Skanska att skapa det 25 meter höga konstverk som pryder fasaden till kontorshuset Sthlm 04 på Hammarbybacken i Hammarby sjöstad. Verket går under under namnet Point of view och är skapat i flera steg från fotografi av ett hängande glasprisma till teckning, målning och digital printteknik. Det färdiga verket är tryckt på en typ av folie som monterats på rektangulära byggelement som sedan lyfts på plats med byggkran.

Byggnaderna Sthlm 01 och Sthlm 04. Planen är att en ny byggnad ska uppföras precis intill den senare varpå konstverket i så fall tas bort. Det har i dag bara ett tillfälligt bygglov. Foto: Andreas Jennische

Jesper Nyrén har sedan tidigare fått uppdraget att utsmycka den nya tunnelbanestation som ska stå färdig vid Gullmarsplan 2030 och som får nya uppgångar i Hammarby sjöstad. Skanska fick höra talas om Jesper Nyrén, bjöd in till en fika och plötsligt hade han ytterligare ett uppdrag i området.

– Jag är väldigt glad att jag fått göra det här. Det är en spännande plats. Dels för att det är en stor obruten vägg, dels för att platsen är som ett nystan av infrastruktur där det rör sig hela tiden. Det är roligt att få ta så här mycket plats i det offentliga rummet, säger han.

Läs även: Stor uthyrning i Sthlm 01

Fredrik Lantz, marknads- och uthyrningschef på Skanska Fastigheter, ser konstverket som en markering av att det håller på att skapas ett nytt kreativa område i Hammarby sjöstad och som en trevlig sak att kunna bjuda allmänheten på. Skanska bygger totalt sju nya byggnader i det område som lanseras som Creative Business Spaces.

Hur mycket konstverket har kostat vill Fredrik Lantz inte svara på.

– Eftersom vi ändå skulle bygga en fasad har vi inte räknat på det sättet att vi ser det som en separat investering, säger han.

Läs även: Första hyresgästerna till Sthlm 04 klara

Även om Point of view precis blivit klart har Skanska redan fått mersmak. Flera offentliga konstverk är att vänta i området.

Den 103 meter höga kontorsskrapan Sthlm 01 som ligger vägg i vägg med Sthlm 04 blev inflyttningsklar 1 juli 2020, mitt under pågående pandemikris. Tre hyresgäster har hittills kommit in i den 27-våningar höga byggnaden men stora delar av de totalt 26 000 uthyrningsbara kvadratmetrarna står ännu outhyrda.

– Det är klart att vi önskat att mer var uthyrt men vi är inte alltför oroliga, säger Marcus Broberg, kommunikationsansvarig på Skanska Fastigheter.

Inflyttade hyresgäster i kontorsskrapan Sthlm 01 • Solidtango • Westander PR • Nest