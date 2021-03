Mipim flyttas fram - igen

Fastighetsmässan, som brukar pågå för fullt den här tiden om året, flyttades först fram till i juni på grund av pandemin. Nu flyttas eventet fram till september - men det kommer inte att genomföras som vanligt då heller, utan som ett ”hybrid special event”, enligt ett pressmeddelande från arrangören Reed Midem.

Möten, utställning, prisceremoni och nätverkande kommer att ske via en digital plattform.

– Den globala pandemin har tvingat oss att anpassa oss med våra kunder, partners och personals säkerhet som högsta prioritet. Det är inte möjligt att genomföra Mipim i Cannes under juni månad som vi hade hoppats på. Det är av högsta vikt att fastighetsgemenskapen fortsätter att ha en global plattform, och vi fortsätter att erbjuda den via våra digitala event. Vi ser fram emot att välkomna ledare från fastighetssektorn till södra Frankrike i september. Under 2022 kommer vi att genomföra Mipim i mars, säger Ronan Vaspart, Mipims högsta chef.

Hybrideventet ska genomföras den 7-8 september. 2022 är planen att Mipim ska genomföras som vanligt den 15-18 mars.