Mipim 2023 är igång – här är årets snackisar

A BEAUTIFUL SOUP.

AAREAL BANK AG STOCKHOLM BRANCH.

ADVOKATFIRMAN CEDERQUIST KB.

ADVOKATFIRMAN VINGE KB.

AFA FASTIGHETER.

AG ADVOKAT.

ALECTA.

ALIN & HEDENLUND FASTIGHETSFORVALTNING AB.

ALMA PROPERTY PARTNERS.

AMF FASTIGHETER.

AP2 (SECOND SWEDISH NATIONAL PENSION FUND).

APCOA PARKING SVERIGE AB.

ARCTIC SECURITIES.

AREIM AB.

ATRIUM LJUNGBERG AB.

BAKER MCKENZIE.

BELLMAN & PARTNERS AB.

BERGSUNDET DEVELOPMENT AB.

BIJINESU AB.

BLACKROCK.

BONNIER FASTIGHETER AB.

BRICK ADVOKAT AB.

BRINOVA FASTIGHETER AB.

BRUNSWICK REAL ESTATE.

CAPMAN REAL ESTATE.

CATELLA.

CATELLA AB.

CBRE.

CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB.

CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB (PUBL).

CITY OF UPPSALA.

CITYCON AB.

COLIVE AB.

COLLECTOR BANK AB.

COLLIERS.

EINAR MATTSSON PROJEKT AB.

EQ.

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES A.B.

FABEGE AB.

FASTIGHETS AB BALDER.

FASTIGHETSAGARNA STOCKHOLM.

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB.

FRAGA LOU.

GELBA MANAGEMENT.

GENESTA PROPERTY NORDIC.

GREEN GROUP AB.

HANNES SNELLMAN ATTORNEYS LTD.

HELLMARKS PUBLIC AFFAIRS AB.

HOLMSTROMGRUPPEN.

INDEX RESIDENCE AB.

INFRANODE.

INVEST STOCKHOLM.

JINFAST AB.

JLL.

JM AB.

JOOL CORPORATE FINANCE AB.

K2A KNAUST & ANDERSSON FASTIGHETER AB.

KKR.

KOOKIEJAR OF SWEDEN AB.

KRZYMOWSKI ADVOKATER.

LANSA FASTIGHETER AB.

LINKLATERS ADVOKATBYRA AB.

LOGISTIC CONTRACTOR AB.

MAGNOLIA BOSTAD AB

MALMEGARDS FASTIGHETS AB.

MAXERA BOSTAD.

METRY.

NCC PROPERTY DEVELOPMENT.

NCC PROPERTY DEVELOPMENT AB.

NCC PROPERTY DEVELOPMENT NORDIC AB.

NEWSEC.

NEWSEC AB.

NEWSEC ADVICE AB.

NEWSEC ADVISORY AB.

NEWSEC PROPERTY ASSET MANAGEMENT AB.

NFF NORDIC.

NIAM.

NORDIKA FASTIGHETER.

NREP

NUVEEN REAL ESTATE

NYSTAD

OLLE ZETTERBERG AB

OLOV LINDGREN AB

ONEFIN

PANATTONI DEVELOPMENT AB

PARAMETRIC SOLUTIONS AB

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT

PRINSENS LAGER

PROPSTREET

PWC.

REALY BOSTAD

RED (RICO ESTATE DEVELOPMET)

RED WEDGE CONSULTING

REFLEX ARKITEKTER AB

REVELOP ASSET MANAGEMENT AB

REVELOP MANAGEMENT AB

RIMBO HUS AB.

ROSCHIER ADVOKATBYRA AB.

SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT.

SAVILLS AB

SCANDIC HOTELS

SCIUS

SELVAAG BOSTAD AB

SETTERWALLS ADVOKATBYR

SETTERWALLS ADVOKATBYRA

SHALL FASTIGHETER

SIPA – SCANDINAVIAN INT. PROPERTY ASSOCIATION

STHLM URBAN ADVISORS

STOREBRAND FASTIGHETER AB

STRATEGISK ARKITEKTUR

STRUFVE MANAGMENT

SUNDSSTADEN AB

TAM GROUP AB

TELLUSTAX

TITANIA AB

UPPSALA KOMMUN

VASAKRONAN

VECTURA FASTIGHETER AB.

WALLENSTAM AB

WHITE ARKITEKTER AB

WILLHEM AB

WISTRAND ADVOKATBYRA

XNOMAD

ZENGUN GROUP AB