Älvstrandens vd får sparken

Det var under ett extrainsatt styrelsemöte fredagen den 2 juni som beslutet togs att med omedelbar verkan skilja Lena Andersson från tjänsten som vd för Älvstranden Utveckling – ett uppdrag hon haft sedan 2013.

Av pressmeddelandet från Älvstranden Utveckling framgår att skälet till beslutet är kopplat till ett "omfattande omställningsarbete för att förändra bolaget så att verksamhet, arbetsformer, intern kultur, uppdrag med mera står i samklang med den inriktning för bolaget som kommunfullmäktige beslutat om i de nya ägardirektiven."

Men i själva verket finns det fler skäl till avskedet. En granskning av bolaget som Expressen gjort under våren visar flera brister i Anderssons tjänsteutövning. Bland annat ska hon ha underlåtit att polisanmäla en tjänsteman som pekats ut för mutbrott för att istället förhandla fram en uppgörelse där tjänstemannen istället sade upp sig själv mot en fallskärm på en kvarts miljon. Dessutom anklagar en Visselblåsarrapport henne för att ha försökt mörka mutmisstankarna mot tjänstemannen.

Per Henrik Hartman går in som tillförordnad vd under den tid som rekryteringen fortsätter.