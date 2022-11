Regeringen: Hushåll väntas få elprisstöd i februari

Regeringen ska nu remittera en förordning, och när det är klart kan beslut fattas om utbetalningarna. Dessa kommer att ske i två steg, det första till hushållen och det andra till företagen. Utbetalningarna påbörjas till hushållen i februari, om "inget oförutsett händer", och kommer att ske per automatik, det behövs ingen ansökan. Utbetalningarna görs via Försäkringskassan.

Något besked om när företagen kan få stöd kan regeringen inte ge i dag.

Ebba Busch sade att det är av högsta prioritet att se vad regeringen kan göra för stötta hushållen, men det kommer ta tid att få ordning på det svenska elsystemet och få en bättre långsiktig situation för svenska hushåll.

Vattenkraften har normal fyllnadsgrad och kärnkraftverken i Forsmark 1-3 och Ringhals 3 producerar normalt. Ringhals 4 är däremot i drift igen först 31 januari 2023 och Oskarshamn 3 är bortkopplad i nio dagar.

Det är den största elproducenten, som står för cirka 8 procent av elförsörjningen, vilket kan leda till en ganska ansträngd situation under stoppet. Det kan få konsekvenser för elpriset i december. Det finns även risk för effektbrist.

Vi har ett historiskt högt elpris, på grund av den ryska invasionen och nedmontering av elproduktion i Sverige. Skillnaderna mellan elprisområdena har varit stora, och det kommer att ta tid att lösa detta.

"Nu behövs alla goda krafter att ta Sverige ur den här krisen, det handlar om alla kraftslag", sade hon.

I linje med tidigare besked kommer elkunder få ersättning i förhållande till sin förbrukning under perioden oktober 2021 till september 2022. Stöd utgår i elområde 3 och 4, men inte i elområde 1 och 2. I elområde 3 uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kilowattimme under denna tolvmånadersperiod och i elområde 4 till 79 öre.