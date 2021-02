Märta Stenevi blir ny bostadsminister

Efter att Isabella Lövin lämnat regeringen lämnade Stefan Löfven på fredagsmorgonen besked om hur den nya regeringen ska se ut. Tidigare finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) blir ny miljö- och klimatminister och vice statsminister, och hans efterträdare blir Miljöpartiets nya språkrör Märta Stenevi.

– Sverige är inne i ett högt bostadsbyggande. Märta Stenevi får nu ett samlat ansvar för jämställdhet, boende och byggande, sa Stefan Löfven vid presskonferensen.

Märta Stenevi är i grunden ekonom och har tidigare varit regionråd i Skåne, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad i Malmö och Miljöpartiets partisekreterare fram till att hon nyligen valdes till nytt språkrör för partiet.

Förutom ansvar för bostäder och stadsutveckling blir hon även jämställdhetsminister. Under presskonferensen tryckte hon just på skapandet av det jämlika samhället, där även miljöerna mellan husen kommer att vara viktiga i skapandet av goda livsmiljöer.

– De senaste åren har det byggts mer bostäder än på länge i Sverige, men inte tillräckligt. Det handlar om att skapa goda livsmiljöer. När vi bygger för barn i stället för bilar så blir det bra för alla. Många av de lösningar vi ser på samhällsfrågorna finns lokalt.

Tidigare låg bostadsfrågorna under Per Bolund tillsammans med finansmarknadsfrågorna., något som uppskattats av branschen. Nu hamnar finansmarknadsfrågorna i stället under Åsa Lindhagen (MP) som blir ny finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Peter Erikssons (MP) statssekreterare Per Olsson Fridh är ett nytillskott till regeringen, han blir biståndsminister.