Coronakommissionens känga till branschen: Gav mer åt de som redan har

Torsten Persson och Coronakommisionens ordförande Mats Melin med slutbetänkandet "Sverige under pandemin". Betänkandet lämnades över till socialminister Lena Hallengren under fredagen. Kommissionen konstaterar att finans- och penningpolitiken som fördes under pandemin gav mer till de som redan har och ökade risktagandet.

Foto : Jonas Ekströmer/TT