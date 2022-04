Lagar & regler

Selin i vittnesförhör: Röt till mot åklagaren

Erik Selin på väg att vittna i rättegång mot de åtalade i Collector-målet rörande misstänkt insiderhandel.

Fastighetsbolaget Balders vd Erik Selin vittnade, under ed, i två timmar i Stockholms tingsrätt under torsdagen i rättegången om misstänkt insiderbrott i nischbanken Collector. Förhöret kom att till stora delar att handla om vad som sagts under ett möte på Balders kontor som föregick den misstänka handeln.

Det var en från och till samlad, men också något motspänstig, Balder-vd som vittnesförhördes i Stockholms tingsrätt, i sal 27, på torsdagseftermiddagen. Förundersökningsledaren Thomas Langrot bad Selin inledningsvis läsa vittnesed innan både Langrot och åklagare Pontus Hamilton inledde ett långt vittnesförhör med Balder-vd:n. I centrum för Selins vittnesmål stod misstankarna om insiderbrott där två av de elva åtalade har en bakgrund i Balder – Marcus Hansson (finanschef) och Magnus Björndahl (före detta ekonomichef). Läs även: Åklagaren om insiderbrott i fastighetsbranschen: ”Sannolikt finns ett stort mörkertal” Stora delar av förhöret kom att kretsa runt vad Selin mindes från tiden strax innan Collector Bank gick ut med ett pressmeddelande, den 21 januari 2020, där Selin föreslogs som ordförande i bankens styrelse. I samma pressmeddelande uppgavs att banken genomförde en extra kreditförlustreservering om 800 miljoner kronor samt en garanterad företrädesemission om 1 miljard kronor. Vid tiden stod Collector inför en kursändring där fokus framåt var lönsamhet och kapitalallokering. Det vill säga ett steg bort från att vara en fintechaktör och ett steg närmare renodling (eller Balderisering som bankens delägare Erik Selin kallar det) mot att bli en vanlig bank. Förhöret kröp hela tiden närmare vad som sades, och inte sades, under ett möte på Balders kontor den 10 januari år 2020, ett möte som föregick den misstänka handeln. Erik Selin och Collectors Martin Nossman (nuvarande vd på Collector) ska ha träffats på Balders kontor, men någon dagordning eller anteckningar från tillfället finns inte. Thomas Langrot frågade om mötet med Martin Nossman gick bra. – Jag kommer inte ihåg. Vi pratade om allt möjligt. Även privata saker då vi även känner varandra privat. Vilka var på kontoret på ditt våningsplan den här dagen?

– Det var 10–15 personer. Var Marcus och Magnus där?

– Det kan jag inte säga om de var. Kan du utesluta att du har berättat för någon på kontoret?

– Ja, det finns ingen anledning att berätta något. Jag var snarare överdrivet försiktig. Hade ni låsta rum på plan 10?

– Mitt rum är ljudisolerat. Är det stängda dörrar?

– Oftast inte. Kan Marcus Hansson fått kännedom om den här processen?

– Inte från mig. Pontus Hamilton ställde frågan igen om Selin någon gång innan mötet pratat med sina kolleger på Balder om den pågående strategiförändringen för Collector, eller nämnt något annat för dem om det som pågick i banken. – Vad skulle syftet vara, undrade Selin och fortsatte. Ska man springa runt som Krösa-Maja och prata. Du kanske hade gjort så Pontus? Varpå förundersökningsledaren Thomas Langrot fick gå in och be Selin att bara svara på frågorna. Läs även: Erik Selin om Balders utdelningsstrategi: ”Det kan bli imorgon och det kan bli om 50 år” I ett tidigare polisförhör har Selin sagt att han inte kunde svära på vad som sagts under mötet. Något som Pontus Hamilton nu tog upp. Selin menade nu att förhörsledarna hade varit skickliga och lurat honom i en fälla genom att ställa frågor av teoretisk karaktär om han i teorin skulle haft en diskussion med sina kolleger på Balder. Selin skrev på förhöret – men menade nu, under vittnesförhöret, att han hade varit stressad i den pressade situationen.

