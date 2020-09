Par i Oscar Properties lyxbygge får tillbaka miljonbelopp efter dom – ”En varningssignal för de boende”

Paret ville ursprungligen köpa en bostad i Oscar Properties andra Norra Torn i Vasastaden, det vill säga Helix, för 14,4 miljoner kronor. De gjorde en förskottsinbetalning om 1,4 miljoner kronor i maj 2017. Senare har paret dock velat dra sig ur köpet till följd av att projektet försenats.

Paret fick inte gehör för sina krav och gick därför till domstol i början av sommaren i år.

Motpart i målet är bostadsföreningen Helix, som dock inte svarat på stämningsansökan. Målet avgjordes därmed genom en tredskodom – det vill säga utan att den ena parten är närvarande.

”Bostadsrättsföreningen Helix har förelagts att inkomma med skriftligt svaromål inom viss tid vid äventyr av tredskodom. Bostadsrättsföreningen Helix har inte svarat”, står det i domen, som avkunnades i Stockholms tingsrätt den 17 september.

Dom flyger under radarn

Utöver förskottsinbetalningen om 1,4 miljoner så ska bostadsrättsföreningen Helix även betala rättegångskostnader om drygt 80 000 kronor samt ränta. Sammantaget landar summan därmed på drygt 1,5 miljoner kronor.

Vare sig husbyggaren Oscar Properties eller styrelsen i Helix har dock hört talas om domen, när Fastighetsnytt hör av sig.

– Jag har inte sett den domen tidigare. Men den avser BRF Helix och inte Oscar Properties. För eventuella tvister som rör BRF Helix är det styrelsen i den föreningen som måste svara på frågor. Så jag måste hänvisa dig till dem, skriver Oscar Properties finanschef Per-Axel Sundström i ett mejl till Fastighetsnytt.

Ett liknande besked kommer från Lars Björk, styrelseledamot i Helix bostadsrättsförening, som är den företrädare för motparten som anges i domen.

– Jag är med i styrelsen men inte ansvarig. Jag känner inte till något om någon tredskodom, säger han till Fastighetsnytt.

En varningssignal som de boende bör ta på allvar

Att bostadsrättsföreningen i Oscar Properties lyxbygge förlorar miljonbelopp i rättegångar utan att ens försvara sig är något som gör att de boende i huset bör dra öronen åt sig, enligt Jörn Liljeström, advokat på advokatfirman Creo.

– Det är en varningssignal när byggarstyrelsen låter byggaren själv sköta det juridiska och att det sköts på ett sådant sätt att det blir tredskodom, säger Jörn Liljeström.

– Det ger anledning att upprepa ett råd som man alltid bör följa i de här nyproduktionssammanhangen: att så fort det finns en laglig möjlighet begära extrastämma och tillsätta en styrelse med boende så bör man göra det.

Bostadsrättsföreningens styrelse består än så länge av en interimsstyrelse med ledamöter som utsetts av Oscar Properties. Planen är att de boende ska ta över när alla flyttat in. Enligt Liljeström har dock de som flyttat in i huset möjlighet att ta över föreningen redan nu.

– Man ska inte vara orolig för att man ännu inte har kompetensen för man kan ta in den kompetensen om man behöver, säger han.

Hittills har de bostadsköpare som köpt lägenheter längst ner i huset flyttat in. började flytta in under sommaren. Övriga ska flytta in senare i år, uppdelat på två etapper.

Liljeström har tidigare företrätt bostadsköpare som gått i clinch med Oscar Properties. Han har dock inget med det aktuella fallet att göra.

Mål kan tas upp igen

En tredskodom kan inte överklagas. Däremot kan den förlorande parten ansöka om att målet tas upp igen, så kallad återvinning. Så måste ske inom en månad efter att domen avkunnats. Det verkar dock inte finnas några svårigheter att få en ansökan om återvinning godkänd.

– Det krävs inte mer än att man ansöker om återvinning. Man måste inte prestera mer än så, säger Rikard Stjernholm, advokat och partner på Advokatbyrån Carler, som företräder paret.

Vid en andra tredskodom så vinner dock domen laga kraft.

När Fastighetsnytt talar med Helix styrelseledamot Lars Björk första gången vill han inte kommentera om föreningen kommer söka återvinning. Han återkommer dock dagen efter, bara några minuter innan den här artikeln var tänkt att publiceras, och berättar att han varit uppe på Oscar Properties kontor och fått besked om vad som gäller.

– Det där har ju inte med oss att göra utan det är ju bostadsutvecklaren Oscar Properties själva. Och de meddelar att de, via sin advokat, har begärt återvinning av ärendet som du talade om. Det hanteras utav dem, säger han.

Triss i tredskodomar

Det är tredje gången på kort tid som tredskodomar relaterade till Oscar Properties avkunnats. I förra veckan rapporterade Dagens juridik att bolaget förlorat två tredskodomar i Stockholms tingsrätt. Oscar Properties dömdes då att betala 500 000 kronor till Skeppsbron Skatt för fakturor som gått vidare från Kronofogden till domstol.

Dagens juridik skrev då, med hänvisning till domarna, att Oscar Properties ”förelagts att lämna skriftliga svaromål och underrättats om att tredskodom kan komma att meddelas om bolaget inte uppger några skäl som kan ha betydelse för prövningen i målen”.

Efter den andra domen ska Oscar Properties ha kontaktat domstolen och bestridit kraven i bägge domarna.