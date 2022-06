Ny smäll för Oscar – ska betala 33 miljoner till de boende i lyxskrapan

Oscars två prestigetorn i Hagastaden är numera två av stans mest kända landmärken. De har även blivit kända för de problem som har uppstått på insidan i minst ett av tornen (Innovationen) där det har det pågått en konflikt som har tärt på Oscar Properties varumärke.

De boende som flyttade in i tornet under 2019 och 2020 har, enligt Expressen, haft återkommande problem där flera hyresgäster har tvingats evakuera. Bland annat har avloppsvattens trängt in och orsakat vattenskador i ett 30-tal lägenheter – och flera av terrasserna har släppt in regnvatten. Dessutom har det varit felaktiga kopplingar av rör och krånglande hissar.

Helix (till vänster) och Innovationen (till höger) vid Torsplan i nordvästra delen av Vasastaden i Stockholm. Foto : Holger Ellgaard/Wikimedia

De boende tvingades tidigt att agera och ta in extern hjälp för att reparera skadorna och förbättra bygget – allt för att rädda sina miljoninvesteringar.

Men en tvist uppstod om vem som ska betala för kalaset. Bostadsrättsföreningen, Oscar eller Trygg Hansa? Nu har parterna slutligen nått en förlikning:

Enligt Expressens källor ska Oscar Properties betala 33, 5 miljoner kronor till bostadsrättsföreningen och Trygg Hansa 2,5 miljoner kronor.

– De har nu gjort rätt för sig, säger styrelseledamoten Helena Östman, till tidningen, som uppger att föreningen är nöjd med förlikningen.

Fastighetsnytt söker Oscar Properties för en kommentar.