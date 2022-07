Avslöjande: Fastighetsmagnat åtalas för grova ekobrott

Lars-Erik Magnusson är sedan tidigare känd från Fermenta-rättegången 2001, där han också åtalades för ekobrott. Han blev majoritetsägare i bolaget 1994 och lät via ett omvänt förvärv Fermenta köpa hans bolag Larmag som på den tiden skulle bedriva oljeutvinning i Kaukasus.

2014 inleddes en förundersökning mot honom om förskingring av tillgångar, penningtvätt, förfalskning, missbruk av företagets tillgångar och skattebedrägerier, enligt dokument från Göteborgs tingsrätt, skriver Realtid i en längre granskning om finansmannen.

Nu pågår det en rättegångsprocess om ekobrott mot honom i Belgien efter en utredning som inleddes 2014 med begäran om att frysa hans tillgångar i Sverige ett par år senare, avslöjar Realtid. Tillgångar värda cirka 100 miljoner kronor sökes, inklusive fyra fastigheter i Dalarna och en halv miljon på företagskontot Magnriver på Brittiska Jungfruöarna. 2019 förlängdes frysningstiden till januari 2024.

Under tiden som Lars-Erik Magnusson utretts för brott har han plockat in mer än 3 miljarder kronor via tre olika obligationer, enligt Realtid.

Turerna kring obligationsaffärerna • PPM-fonden Falcon Balanced har investerat mest, totalt 134,5 miljoner kronor, i Reditum-obligationen, ett företag med huvudkontor i Luxemburg, som ingår i bolagssfären The Larmag Group med huvudkontor i Nederländerna, som genom åren gjort fastighetsaffärer i bland annat Nederländerna, Belgien, Frankrike, Tyskland Storbritannien och USA. I dag äger och förvaltar Larmag 13 fastigheter i Nederländerna, inklusive Doemere-köpcentrum i Almere som köptes för 46 miljoner euro i januari 2020. • PPM-fonden GFG, med personkopplingar till Falcon Funds huvudmän Max Serwin och Afram Gergeo, har också köpt obligationer i Reditum. I Falcon Funds-målet förlängdes deras strafftid i juni 2022. Även Magnusson förhördes, men delgavs ingen misstanke om brott trots att åklagaren såg en koppling mellan Falcons investering i Reditum och Magnussons köp av Werel-aktier. • Parallellt pågår en förundersökning mot GFG. • Pensionsmyndigheten har stoppat båda fonderna och beräknar att GFG har investerat totalt cirka 75 miljoner kronor. • GFG investerade i Magnussons Dalafinanz-obligationer också. Dalafinanz; som nu gått i konkurs. • Nord Fondkommission säljer via ombud Reditum-obligationer till kunder för en årlig ränta på 6,25 procent. • 2019 emitterade Lars-Erik Magnussons bolag Landstone-obligationen, där fyra investerare placerat totalt 155 miljoner euro. Källa: Realtid

Pensionsmyndigheten har nu stoppat Falcon Balanced och GFG-fonderna. Totalt hade 9 385 personer GFG, varav 4 379 lämnade fonden själva före det att Pensionsmyndigheten sålde fonden, medan 5 006 sparare var kvar vid avslutet, skriver Realtid. Tusentals svenska investerare och pensionssparare väntar på återbetalning av obligationslån på mångmiljonbelopp.

Lars-Erik Magnusson får frågan om han inte klarar av att betala räntor och lån på grund av frysningsorden, men svarar ”nej”.

”Det är bara de svenska tillgångarna som inte har med några obligationer eller något av mina företag att göra”, skriver han i ett mejl till Realtid.

Så här säger han till Realtid om själva åtalet mot honom i Belgien:

”Åtal har väckts mot mig och advokaterna vid en större internationell advokatbyrå i Bryssel vars råd jag litade på – att alla Bastion-transaktioner gjordes på ett korrekt sätt.”

Enligt Reditum har det pågått försök till refinansiering sedan åtminstone juli 2020, men refinansieringsproblemen består.

Fastighetsnytt söker Lars-Erik Magnusson för en egen kommentar.