Trafikverkets generaldirektör slutar

Lena Erixon har meddelat att hon kommer att lämna sitt förordnande som generaldirektör för Trafikverket.

– Det känns naturligt att ta det här steget nu och när jag väl fattat beslutet så ser jag fram emot en lite friare tillvaro med mer tid för familj och andra intressen, säger Lena Erixon i ett pressmeddelande.

Lena Erixon har varit generaldirektör för Trafikverket sedan 2015, men har en längre historia än så med myndigheten. Hon var generaldirektör för Vägverket under ett år innan myndigheten tillsammans med Banverket 2010 gick in i den nya myndigheten Trafikverket. Lena Erixon blev därefter ställföreträdande generaldirektör för Trafikverket under en period.

Rekryteringen efter en ny generaldirektör kommer att påbörjas i närtid.

– Jag kommer att fortsätta med full kraft under hela året och det blir gott om tid att rekrytera min efterträdare, säger Lena Erixon vidare.