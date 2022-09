Fastighetsbolagen som toppar solcellsligan

Med allt effektivare solpaneler och stigande elpris är installationer av solceller på tak, fasader och tomtmark en lågt hängande frukt för fastighetsbolag med höga ambitioner energieffektivisering och reducering av klimatskadliga utsläpp. Allt fler bolag ser nu fördelarna med att i första hand använda sina tak till elproduktion som sänker elnotan från dag ett till en överkomlig investeringskostnad. På köpet får man leveranssäker energi, som är hel oberoende från nätet och därmed också befriad från elnätsavgifter.

Fastighetsnytt har nu tagit pulsen på de 22 största svenska fastighetsbolagens satsningar på området. I en enkät har de fått svara på hur mycket solel de har och de har för planer framöver. Genom att dela installerad effekt med den uthyrningsbara ytan i 1000 kvadratmeter har vi fått fram en rankingpoäng och skapat en topplista. Vi har också bedömt bolagen svar om mål strategier på området och betygsatt dem med skalan 1-5 solar.

I dag presenterar vi de elva bolag högst rankade bolagen betygsatta mellan 3 – 5.

I den första artikeln som publicerades på onsdagen listades följande fastighetsbolag:

SBB och Folksam

Balder, Rikshem, Svenska bostäder, Hufvudstaden

Corem, Familjebostäder, Heimstaden Sverige, Poseidon och Stockholmshem

Wihlborgs

Fastighetsvärde: 50 miljarder kronor

Uthyrningsbar yta i tusen kvm: 2 000

Solceller installerade effekt i kW: 2015

Estimerad solelsproduktion 2022 i MWh: 1 800

Rankingpoäng: 1,01

På Wihlborgs diskuteras nu löpande inom förvaltningsteamen vilka tak och byggnader som är lämpliga för installation utifrån verksamhet och tekniska förutsättningar. Bolaget har också satt mål för en ökad solcellsproduktion och nybyggnadsprojekt är det i princip standard. På kort sikt ökar man också takten, i dagsläget finns planerade installationer under 2022 som får upp den installerade effekten till 2 500 kW, dock en bra bit från årets mål som är 3000 kW. Rankingpoängen ligger strax under medel bland de 22 bolagen. Betyget blir 3 solar.

AMF Fastigheter

Fastighetsvärde: 76 miljarder kronor

Uthyrningsbar yta i tusen kvm: 600

Solceller installerade effekt i kW: 980

Estimerad solelsproduktion 2022 i MWh: 880

Rankingpoäng: 1,63

Totalt har AMF Fastigheter i dag solceller på taken på 18 av 32 fastigheter. Bolaget fortsätter att följa utvecklingen inom området och beroende på ny teknik kan det bli aktuellt att installera ytterligare. AMF Fastigheter arbetar just nu med ett energimål för perioden 2023–2025, som kommer att fastställas under hösten. Arbetet omfattar energiåtgärder som ska minska energianvändningen med ytterligare några procent, till exempel kompletterande solelsproduktion. Sedan 2010 har energiåtgärder lett till en minskning av energianvändningen i beståndet med 53 procent. AMF fastigheter har i förhållande till tillgängliga takytor kommit väldigt långt och är det första bolaget i vår sammanställning som har en rankingpoäng över medeltalet för de 22 bolagen. Det ger betyget 4 solar.

Frågorna till bolagen De 22 största fastighetsbolagen i Sverige enligt uppgifter publicerade i de senaste årsredovisningarna fick följande frågor:

1. Har ni (bolaget) inventerat era tak och fasader för potentiell solelsproduktion? 2. Hur stor sammanlagd effekt (W) har de solceller som bolaget har installerade i dag? 3. Hur mycket el (Wh) beräknas era solcellsanläggningar producera i år? 4. Finns det ett långsiktigt mål eller en policy rörande solenergi i bolaget?

Atrium Ljungberg

Fastighetsvärde: 52 miljarder kronor

Uthyrningsbar yta i tusen kvm: 1 000

Solceller installerade effekt i kW: 2 753

Estimerad solelsproduktion 2022 i MWh: 2 327

Rankingpoäng: 2,75

I en energistrategi stakar Atrium Ljungberg ut en riktning i energifrågor och tydliggör bland annat kraven gällande solenergi, för att öka mängden egen producerad energi. Bolaget har genomfört en inventering för samtliga tak, men inte fasader i dagsläget. Atrium Ljungberg har en hög rankingpoäng vilket visar att de ligger långt framme, men ger bara allmänna kommentarer om sin framtida strategi på området, och får betyget 4 solar.

Fabege

Fastighetsvärde: 86 miljarder kronor

Uthyrningsbar yta i tusen kvm: 1 200

Solceller installerade effekt i kW: 2 500

Estimerad solelsproduktion 2022 i MWh: 2 000

Rankingpoäng: 2,08

Fabege har inventerat taken i hela beståndet och uppskattat produktionen från samtliga tak och utifrån detta lagt upp en prioritering och en plan för utbyggnad. Man har inte inventerat alla fasader i beståndet men har också genomfört solcellsprojekt på fasader i beståndet. Fabege har precisa och ambitiösa mål om att till är 2030 producera 2,5 kWh solel per kvadratmeter Atemp i det förvaltade beståndet. Kopplat till det finns en policy om att installera solceller i alla nyproduktionsprojekt samt ett delmål om att varje år bygga minst 320 MWh solceller. Det är en plan som ger betyget 4 solar.

Hemsö

Fastighetsvärde: 75,7 miljarder kronor

Uthyrningsbar yta i tusen kvm: 2 200

Solceller installerade effekt i kW: 5 200

Estimerad solelsproduktion 2022 i MWh: 4 499

Rankingpoäng: 2,36

Hemsö har solpaneler på 71 olika fastigheter och ytterligare anläggningar är på väg att färdigställas eller befinner sig i beställningsskedet. Bolaget har inventerat stora delar av beståndet för att se var solelsproduktion kan vara lämpligt. Hemsö ser solenergi som ett naturligt inslag inom förnyelsebar energi och har i dagsläget valt att inte ha ett specifikt mål på endast solenergi. Minskad energianvändning i befintligt bestånd är däremot målsatt på Hemsö. Vid nyproduktion utreds alltid förutsättningarna för hållbara lösningar som till exempel solenergi vilket också resulterat i att de flesta nya byggnader som Hemsö färdigställer har solenergi. Hemsö ligger långt framme i branschen och fåt betyget 4 solar.

Skandia Fastigheter

Fastighetsvärde: 65,4 miljarder kronor

Uthyrningsbar yta i tusen kvm: 1 100

Solceller installerade effekt i kW: 3 100

Estimerad solelsproduktion 2022 i MWh: 2 500

Rankingpoäng: 2,821.

Skandia Fastigheter installerar löpande nya solcellsanläggningar där förutsättningar finns, men har inget långsiktigt mål eller en policy rörande solenergi i bolaget. Istället hänvisar man till övergripande klimat och energimål. Mellan åren 2020 ¬– 2030 utsläppen med 75 procent och energianvändningen ska minska med 5 procent årligen fram till 2024. Bolaget ligger topp tre när det gäller rankingpoängen och en mer tydlig solelsstrategi hade get hösta betyg, men nu blir det 4 solar.

Wallenstam

Fastighetsvärde: 64 miljarder kronor

Uthyrningsbar yta i tusen kvm: 1 300

Solceller installerade effekt i kW: 1270

Estimerad solelsproduktion 2022 i MWh: 1543

Rankingpoäng: 1,19

Wallenstam har inventerat samtliga fastigheter i det befintliga beståndet och i samband med nybyggnation med nybyggnation skall det alltid utredas om möjlighet för installation. Baserat på detta finns nu en installationsplan upprättad som nu genomförs. Det handlar till att börja med om ytterligare 1922 kW som på sikt beräknas öka den årliga produktionen med 1 581 Mwh. För Wallenstam är det självklart att solceller ska installeras där det är möjligt. Man ser det som ett fantastiskt komplement till bolagets egenägda vindkraftturbiner då dessa två energikällor har relativt olika produktionssäsonger. Wallenstam ligger en bra bit efter bolagen i toppen på lista, men den ambitiösa utbyggnadstakten ger betyget 4 solar.

Willhelm

Fastighetsvärde: 56,6 miljarder kronor

Uthyrningsbar yta i tusen kvm: 1,9

Solceller installerade effekt i kW: 3 700

Estimerad solelsproduktion 2022 i MWh: 3 000

Rankingpoäng: 1,95

Fastighetsbolaget Willhelm vill ha så stor andel solenergi som är möjligt och lönsamt. Bolaget har även en strategi att ha en totalt installerad effekt om 20 000 kW fram till år 2030. Man har redan kommit en bra bit på väg och får betyget 4 solar.

Fastighetsbolagen och solenergi Totalt har de 22 undersökts bolagen installerat solpaneler som ger en effekt på 63,4 megawatt. Dessa beräknas i år producera drygt 53 000 megawattimmar el. Fastighetsbolagens solpanelers sammanlagda effekt motsvarar, Sveriges tre största solparker, eller en tiondel av Danmarks största solpark. Satt i relation till annan elproduktion är ett modernt vindkraftverk på cirka 3,5 megawatt och de svenska kärnkraftsreaktorer som är i drift på 500 –1 200 megawatt. Landets enskilt största vattenkraftaggregat ”Gigantiske Gerhard” i Harsprångets kraftverk är på 450 MW. Totalt står solenergin i dag för 1 procent av landets energiproduktion. Det jämförelsemått vi tagit fram där vi delat installerad effekt med den uthyrningsbara ytan ger ett medeltal på 1,36 och ett medianvärde på 0,9.

Akademiska Hus

Fastighetsvärde: 112 miljarder kronor

Uthyrningsbar yta i tusen kvm: 3 400

Solceller installerade effekt i kW: 12 000

Estimerad solelsproduktion 2022 i MWh: 9 200

Rankingpoäng: 3,53

Akademiska hus är det fastighetsbolag i Sverige som mest installerad effekt, men är inte nöjda med det. Under de närmaste åren planerar bolaget att ta ytterligare krafttag genom att installera fler solcellsanläggningar som, när de står klara, bidrar till att Akademiska Hus totala solelsproduktion beräknas uppgå till drygt 13 500 MWh per år. Akademiska Hus har högt uppsatta klimatmål och en bärande del i klimatarbete är att minska mängden levererad energi och att satsa på lokalt producerade förnybara energikällor. Akademiska hus får betyget 5 solar.

Castellum

Fastighetsvärde: 176 miljarder kronor

Uthyrningsbar yta i tusen kvm: 6 300

Solceller installerade effekt i kW: 8549

Estimerad solelsproduktion 2022 i MWh: 6 800

Rankingpoäng: 1,19

Castellums solcellsprogram ”100 på Sol” inleddes år 2020 med en inventering av hela fastighetsportföljen. Just nu håller bolaget på och ska installera solcellsanläggning nummer 70 i ordningen. Det långsiktiga målet är att ha installerat 100 större solcellsanläggningar till år 2025. Castellum ser en stor potential med solenergi framåt och som det ser ut nu kommer man nå målet väl före utsatt tid. Castellum har också tillsammans med fem svenska energibolag tagit fram en effektstrategi för hur fastighetsägare ska bli en aktiv del i den största förändringen sedan elsystemet började byggas ut för omkring 100 år sedan. Detta genom bland annat smart styrning, energilagring och solceller som viktiga lösningar. Castellum har mest uthyrningsbar yta av de 22 granskade bolagen, så det finns plats för mer. Betyget blir 5 solar för högt satta mål och ambitioner.

Vasakronan

Fastighetsvärde: 182 miljarder kronor

Uthyrningsbar yta i tusen kvm: 2 400

Solceller installerade effekt i kW: 10 400

Estimerad solelsproduktion 2022 i MWh: 9 000

Rankingpoäng: 4,33

Vasakronan har som mål att installera solceller på alla tak som bedömts som lämpliga med hänsyn till solinstrålning, takens bärförmåga samt bygglovsmöjlighet. I dag har bolaget 82 anläggningar i drift och minst tio tillkommer att installeras i år. Med 200 byggnader har man alltså snart solpaneler på hälften av dem. Bolaget har dessutom installerat flera fasadanläggningar och testar nu batterilagring av solel. På en obebyggd tomt i Uppsala som just nu inte är prioriterade för ny bebyggelse har man byggt en solpark, 11 000 paneler med en sammanlagd effekt på 4 400 kW. Nära 11 procent av den el som behövs för Vasakronans fastighetsdrift täcks i dag med egenproducerad solel. Tittar man på lite längre sikt med nya möjligheter att lagra el och så vidare så räknar man med att kunna nå 20 procent. Solklart med betyget fem solar till Vasakronan.

På Fastighetsnytts sajt nästa vecka publiceras ett längre reportage om Vasakronans arbete med solenergi i dag och deras planer i framtiden.