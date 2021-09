Cementa: ”Långsiktigt tillstånd krävs för att vi ska trycka på investeringsknappen”

Under fredagen 10 september sammanfattade Cementa läget för kalkbrytningen i Slite på Gotland. Hållbarhetschefen Karin Comstedt Webb gick igenom de olika stegen som låg framför bolaget.

– Till att börja med är det helt avgörande att vi får det akuta brytningstillståndet via den lagändring som regeringen har aviserat, säger Karin Comstedt Webb.

Cementa kommer att lämna in en ansökan om akut brytningstillstånd under september och tillstånd kommer att meddelas i oktober.

– Vi har sten så att det räcker i tio månader, men kommer att söka ett tillstånd sträcker sig upp till tre år. Vi vill kunna använda stenen mer flexibelt för att få ner riskerna för abrupta försörjningsstopp, säger Karin Comstedt Webb.

Cementa har även inlett en process för att söka ett kortare brytningstillstånd på tre till fem år. Detta tillstånd ska fungera som en juridisk brygga i väntan på att ett längre tillstånd ska kunna komma på plats.

– Det kommer att kräva en tajt process. För att detta ska vara en meningsfull väg blir det nödvändigt med ett verkställighetsförordnande från Mark- och miljödomstolen för att kunna brygga över till ett längre tillstånd, säger Karin Comstedt Webb.

Ett verkställighetsförordnande innebär att verksamhet får inledas oavsett om tillståndet överklagas eller inte.

”Långsiktigt tillstånd nödvändigt”

Bolaget har också startat processen att få till ett längre tillstånd. Under första kvartalet 2022 väntar samråd och en ansökan ska lämnas in under 2022.

– Ett långsiktigt tillstånd är helt nödvändigt för att vi ska kunna trygga råvarutillförseln, arbeta med att omleda dricksvatten och satsa på att bli världens första klimatneutrala cementfabrik, säger Karin Comstedt Webb.

Det finns dock stora osäkerheter till följd av den tidigare processen och Cementa vill att övriga parter ska samarbeta för att komma i mål med tillståndet.

– Remissinstanserna måste jobba för en tydlig och konstruktiv processföring, säger Karin Comstedt Webb.

”Prioriterar Sverige”

Cementa listade även de åtgärder som har vidtagits för att säkra den svenska cementförsörjningen.

– Vi prioriterar Sverige och har styrt exporten till Baltikum och Danmark, säger Karin Comstedt Webb.

Dessutom har ett avtal slutits med Nordkalk om att få tillgång till extern kalksten som brytts i Storugns på norra Gotland. Detta ska kunna täcka merparten av Slitefabrikens kalkstensbehov i upp till sex år.

– För att detta ska fungera krävs en rad olika myndighetsgodkännanden. Det är en lösning med många logistiska utmaningar och dessutom mer miljöbelastande än ordinarie stenbrytning, säger Karin Comstedt Webb.

Hon avslutade med att återigen trycka på vikten av ett långsiktigt brytningstillstånd. Annars kommer man inte att kunna trycka på investeringsknappen för projektet kring koldioxidinfångning.

– Hela den här bilden är beroende av att alla parter arbetar proaktivt. Det har vi gjort sedan avslagsbeskedet den 6 juli i år.