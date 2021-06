Castellum tar åter på sig ledartröjan – först i Norden med portföljcertifiering

Förra året lanserade den amerikanska icke-vinstdrivande organisationen International WELL Building Institute ett nytt system för certifiering av hela fastighetsportföljer, WELL Portfolio.

Nu blir börsnoterade Castellum först ut i Norden med att ansluta sig till det globala systemet.

– Det är ett smart och effektivt verktyg med många fördelar, inte minst att vi kan möta upp våra kunders växande intresse för hälsa och välbefinnande i deras hållbarhetsarbete, säger bolagets vd Henrik Saxborn.

WELL Portfolio bygger på standardisering av dokumentations- och certifieringsprocessen som anpassas efter varje företags portfölj och struktur.

– Den största skillnaden från tidigare är att vi nu går in i ett partnerskap och bygger upp en anpassad certifieringsmodell efter våra egna förutsättningar, säger bolagets hållbarhetschef Filip Elland till Fastighetsnytt.

Det innebär rent konkret att Castellum som exempelvis äger United Spaces nu kan lägga en och samma lista med kriterier för samtliga av sina anläggningar i Sverige.

– Vi spar både tid och pengar när vi snabbt kan höja kvaliteten i flera av våra kontor samtidigt i stället för att jobba med enskilda projekt som kräver anpassade modeller, vilket är dyrt.

WELL Portfolio innefattar även åtgärder mot smittspridning mot covid-19 och andra sjukdomar. Foto : Getty Images

I den nya volymportföljen ingår även tilläggscertifieringen WELL Health and Safety som utvecklats under 2020 för att certifiera kontor för minskad smittspridning mot covid-19 och andra sjukdomar.

– Det är ett intressant komplement som säkerställer hälsa och välbefinnande på framtidens arbetsplatser. USA är föregångslandet men forskningen har även finansierats av europeiska organisationer för att kunna öppna upp stora arenor igen, säger Filip Elland.

Inom hela WELL Portfolio-programmet ingår Castellum i en grupp av ett 40-tal internationella företag, exempelvis Barclays, BNP Paribas, JLL, Prologis och CBRE Global Investors som också anslutit sig.

2016 var Castellum även först ut i Norden med WELL-certifiering av fastigheter. Sedan lanseringen 2015 har systemet vuxit stort och i dag är över 23 000 byggnader certifierade eller pågående, varav 34 finns i Sverige.