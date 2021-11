Castellum rankas högt inom hållbarhet: ”Det krävs att hela tiden vara en expert”

Endast sex svenska företag finns med på årets lista: Castellum, Billerudkorsnäs, Electrolux, H&M, Nordic Entertainment Group och Swedbank.

I år bjöds över 10 000 börsnoterade bolag in i utvärderingen och de bästa inom respektive bransch kvalificerar in sig i indexet, som funnits sedan 1999 med syfte att styra investerare mot mer hållbara investeringar. Från i år går data från resultaten ut via S&P:s Global Intelligence Platform och Bloombergs globala plattformar till investerarmarknaden.