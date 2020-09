Anders Wijkman om återhämtning efter corona: ”Alla måste dela risken”

Det finns alltid risker med en global ekonomi och i den rådande pandemin har vi fått lära oss hur snabbt systemet kan stanna upp. Här pekar Anders Wijkman på vikten av att vi nu investerar på rätt sätt. Han ser dock att de rapporter som kommer in från de organisationer som följer länders olika satsningar inte visar en helt positiv bild. De krisåtgärder som nu sätts in måste även väga in klimatutmaningarna.

– Den första tanken är att vi inte kommer att se så mycket pengar lösgöras under decennier framåt som vi ser nu från regeringar för att stimulera ekonomin. Så det är otroligt viktigt att pengarna inte bara används för att starta upp det vi hade. Utan att vi steg för steg bygger ett system som är mer resilient, både mot pandemier men också mot klimat och andra risker, säger Anders Wijkman.

De flesta hus söder om Köpenhamn läcker som ett såll.

Vissa positiva signaler ser Anders Wijkman i EU där man exempelvis satsar på att få i gång ekonomin med att tilläggsisolera fastigheter.

– En jättegrej, de flesta hus söder om Köpenhamn läcker som ett såll, säger Anders Wijkman.

Andra åtgärder som behövs är att bygga ut elförsörjningen, satsa på sol, vind, lagringsteknik och smarta nät. Sedan krävs också satsningar på att hjälpa de kolberoende regionerna i centraleuropa att transformera. Vad som händer i Sverige får vi se i kommande budget.

– Hittills har åtgärderna främst inriktas på att hjälpa människor undan arbetslöshet och omsättningsstöd. Det är helt rätt men i det längre perspektivet behöver man fundera på hur man ska satsa och där förhandlar partierna nu, säger Anders Wijkman.

Det handlar alltså om att starta upp på rätt sätt. Anders Wijkman nämner att det pågår olika initiativ. I Frankrike blir det exempelvis krav på Air France att lägga ner inrikesflyg på de sträckor som tar under 2,5 timmar med tåg. I Tyskland ökar man elbilsbidragen. Men framför allt, menar Anders Wijkman, löser man inte klimatfrågan ensam utan samverkan kommer att vara A och O.

– Ta omställningen av stålproduktionen i Sverige den klarar inte industrin själva. Stora investeringar samtidigt som det är svårt att säga hur marknaden för koldioxidfritt stål kommer att se ut då det stålet med nödvändighet blir dyrare än konventionellt stål. Då måste man kunna dela risken. Det gäller all transformation, alla måste dela risken i en marknadsekonomi annars går det inte, säger Anders Wijkman.

Sverige har varit duktiga på samverkansområdet, anser Anders Wijkman, och poängterar att inte minst kommunerna behöver hjälp med de stora investeringar som kommer att krävas framöver. Det finns även många fina initiativ inom EU men med 27 länder med olika förutsättningar som ska enas får man förstå om det inte alltid går på räls.

– Det står och väger om vi ska lyckas men just därför är det så viktigt att ett litet land som Sverige med bra förutsättningar visar vägen, att vi bryter igenom på olika områden och visar bra exempel för då kan de smitta av sig, säger Anders Wijkman.