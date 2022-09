Proptechbolag: Mobilnyckel ersätter de fysiska taggarna

• En mobil nyckel distribueras digitalt via Parakeys accessplattform till användaren och tjänsten administreras via bolagets webbportal eller via integration. En smartphone används sedan för att öppna låsta utrymmen såsom lägenheter, kontor, garage etc.

• För mer avancerade installationer som kräver mer räckvidd används Parakey Styrbox.

• För dörrar som inte har elektriska lås, exempelvis lägenhetsdörrar, erbjuds Parakey PDL, som är ett professionellt smartlås.

• För att påskynda omställningen där en enorm mängd dörrar och låsta utrymmen ska digitaliseras för mobilnycklar lanseras Parakey Slim som tillåter återanvändning av befintlig infrastruktur.

• Samtliga tre system är helt oberoende av internet vilket ökar robustheten enormt jämfört mot lösningar som kräver uppkoppling. Användaren låser snabbt upp med Parakeys app över krypterad bluetooth.

Källa: Parakey