Proptechbolag: Mobil upplåsning ersätter de fysiska taggarna på sikt

• En mobil nyckel distribueras digitalt via Parakeys accessplattform till användaren och tjänsten administreras via bolagets webbportal eller via integration. En smartphone används sedan för att öppna låsta utrymmen såsom lägenheter, kontor, garage etc.

• För mer avancerade installationer som kräver mer räckvidd används Parakey Styrbox. För dörrar som inte har elektriska lås, exempelvis lägenhetsdörrar, erbjuds Parakey PDL som är ett professionellt smartlås.

Källa: Parakey