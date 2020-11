Coronaslaget mot arkitektkåren förvärrat av prispress

Vid årsskiftet fick man gå tillbaka hela vägen till 2006 för att hitta en arbetslöshet på över 3 procent i arkitektkåren. Sen kom coronapandemin och i den senaste statistiken var 3,2 procent av arkitekterna arbetslösa.

– Jag befarar att arbetslösheten kan komma att fortsätta öka under hösten. De omfattande korttidspermitteringarna innebär att många företag har en stor outnyttjad personalreserv. Även om vissa arkitektföretag avslutar korttidsarbete i förtid är ändå bedömningen att behovet av att nyanställa kommer att vara lågt den närmaste tiden, även om produktionen återhämtar sig.

Det säger Jonas Mellqvist som jobbar på medlems- och branschorganisationen Sveriges Arkitekter, i rollen som gruppchef för rådgivning och medlemmar (i dag tjänstledig för annat uppdrag). Han menar visserligen att det är svårt att uttala sig kategoriskt - vissa kontor förbereder varsel, andra har börjat återanställa tidigare uppsagda medarbetare.

Jonas Mellkvist är just nu tjänstledig från Sveriges Arkitekter. Foto: Sveriges Arkitekter.

En sak som han dock lyfter som ett orosmoln generellt är debiteringsgraden och arvodesnivåerna som ligger på alldeles för låga nivåer för många företag enligt Jonas Mellqvist.

– Det gör att man får svårt att stå emot en nedåtgående konjunktur med än mer pressade arvoden, säger Jonas Mellqvist.

Han menar att man borde passat på att pressa upp nivåerna under högkonjunktur, när man hade chansen.

– Enligt Konjunkturinstitutets mätningar var andelen arkitektföretag som inte alls påverkades av pandemin högre än för övriga näringslivet, men gapet har minskat. Tidigare har arkitektföretagen kommit tidigt i konjunkturnedgången, men nu finns tecken på att man släpat efter övriga näringslivet något. Problemet som jag ser det är att man inte fick upp arvodena till rimliga nivåer under högkonjunkturen och nu har man svårt att stå emot i nedgången.

Trots det menar han att kåren stått pall ganska bra om man jämför med näringslivet som helhet. Men en grupp som har det svårt nu är de som ännu inte tagit steget från skolbänken.

– Tyvärr kommer arkitektstudenter sannolikt ha det betydligt tuffare att etablera sig direkt efter studierna. Redan innan coronapandemin märkte vi att det tog längre tid för studenter att få första jobbet än för ett par år sedan. Förhoppningsvis kommer arkitektkontoren även fortsättningsvis erbjuda praktikplatser, men jag tror det kommer bli färre platser och även de som får praktik kan få svårt att få anställning.

Sveriges största arkitektbyrå

Tengbom är ett av Sveriges största arkitektkontor. Deras interim-vd Erika Rönnquist Hoh säger att man ser över hur man kommer att behöva anpassa personalstyrkan efter att korttidspermitteringarna löper ut, en bedömning som görs utifrån affärsläget.

– Men vi har varit mycket restriktiva med nyanställningar och praktikanter under denna period, säger Erika Rönnquist Hoh.

På White Arkitekter har man varit tvungen att säga upp personal, särskilt drabbade har kontoren i Stockholm och Göteborg varit. Bolagets vd, Alexandra Hagen, säger dock att hon börjar se positiva tendenser och att man börjat återanställa så smått. Vad gäller praktikanter ser framtiden inte särskilt ljus ut just nu.

– Vi brukar alltid ta emot praktikanter, oavsett konjunktur, då det är viktigt för oss att stötta talanger och ge dem möjlighet att testa sin kunskap och kreativitet ute i arbetslivet. Denna höst blir ett historiskt undantag. Vi har valt att inte anställa praktikanter, eftersom det har varit oklart om det medför att vi mister det permitteringsstöd som vi har fått under våren, samt att distansarbete försvårar bra handledning, säger Alexandra Hagen.

Hemarbete kräver nytänkande

I stort tror Jonas Mellqvist på Sveriges Artkitekter att pandemin kommer att påverka arkitekterna på samma sätt som många andra branscher: man kommer att tvingas tänka om kring hur arbetsplatsen ska organiseras, hur man ska förhålla sig till distansarbete och vad syftet egentligen är med den fysiska arbetsplatsen.

– Omställningen till hemarbete fungerade bra för arkitektföretagen i det korta perspektivet, men att permanent konstruera och driva en verksamhet med stora inslag av distansarbete kräver nytänkande vad gäller ledarskap och styrning. Och att göra den perspektivändringen i en pressad konjunktur kan bli tufft, säger Jonas Mellqvist.

Så hanterar bolagen krisen

Erika Rönnquist Hoh, interim-vd på Tengbom:

”Under våren när allt var nytt var det flera projekt som sattes på paus och det är lika för alla i branschen. Vi ser också, och kommer se mer av, ändrade behov och beteenden hos våra kunder. Det handlar till exempel om smittsäkring av kontor, offentliga platser och egentligen allt i samhället som sätts i ljuset av smittsäkring för nu och framåt.

Sammanfattningsvis så tror vi att branschen kommer att stå sig bra och det kommer finnas stora behov av våra tjänster i framtiden, men en anpassning till det nya landskapet och förutsättningarna på marknaden kommer vi alla behöva gå igenom”

Erika Rönnquist Hoh, interim-vd på Tengbom.

Åsa Kallstenius, vd på Kod Arkitekter:

”Min bild är att stadsplanering och landskap har klarat sig bra med i princip oberörd orderingång. Jag tror arkitektkåren är väl rustad för oförutsedda händelser, det ligger i yrkets DNA att tänka framtid och förändring, varför många nog också klarat att ställa om snabbt under pandemin.

Att förlora kompetens vid uppsägningar och permitteringar är den enskilt största negativa konsekvensen av pandemin. Det är också tärande för organisationer om man åker mycket berg- och dalbana med konjunkturen.

Positivt är att branschen fått ett uppvaknande vad gäller omställning, att det går att förändra något snabbt: invanda arbetssätt, affärsmodeller och samarbetskonstellationer”.

Åsa Kallstenius, vd på Kod Arkitekter.

Alexandra Hagen, vd på White Arkitekter

”Vi har sett en vikande orderingång inom handel, kontor och kultur under årets andra kvartal. Hyresbostäder och offentliga projekt är oförändrade. I Stockholm och Göteborg såg vi redan innan corona en avmattning i marknaden som förstärktes när pandemin kom. Men i augusti kom bostadsprojekten med både hyresrätter och bostadsrätter i gång i Stockholm. Inom kontor och kommersiella fastigheter återupptas projekt som lades på is under våren. Transformation och effektivisering av vårt befintliga bestånd blir en uppgift att arbeta med framåt.

Vi har fördelen att kunna samarbeta över kontorsgränserna. Till exempel lånar Malmökontoret in 30 medarbetare på grund av hög efterfrågan i södra Sverige”.