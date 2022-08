Arkitekturinstitutet har fått en flygande start

Det är arkitektkontoren Warm in the Winter och Theory Into Practice som har startat Arkitekturinstitutet som kommer att bedriva industriell forskning och experimentell utveckling inom fältet arkitektur.

– Att skapa ett forskningsinstitut var först en kul idé. Men ju mer vi pratade om det, desto mer kände vi att det var helt rätt. Det var svaret på vår egna utmaning, säger bolagets vd Björn Ekelund.

Fokus kommer vara branschens utveckling, nytänkande processer, verklighetstester, demonstrationsprojekt och utmaningsdriven metodik.

– Det finns ett gap i dag mellan forskningen och det som faktiskt byggs. Som praktiker kan och vill vi överbrygga det gapet.

Arkitekturinstitutet har beviljats sitt första innovationsprojekt som kommer att ske tillsammans med LTH, KTH, Akademiska Hus, Volvo Car, Boler och SustainLab. Finansiär är Energimyndigheten, utlysningen Design för energieffektiv vardag.