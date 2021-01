Med rätt insatser minskar vi både avfallet och byggkostnaderna

Jag vill ta upp ett ämne som jag hoppas alla håller varmt om hjärtat och förhoppningsvis ligger sömnlösa halva natten och funderar över. Skämt och sido, det kan vara det minst spännande ämnet och det sista vi generellt tänker på, men jag vill lyfta frågan och vikten av vårt avfall, framför allt byggavfall.

Läs även: Klimatpositiv energi med biokol

Jag blir verkligen glad när jag ser initiativ som det i Stockholms stad , där man med enkla medel och som en gratis tjänst vill bidra och öka på återanvändning av prylar. Och även om prylar inte ingår i hushållsavfall är det något skrämmande att vi, på två år har ökat respektive persons andel hushållsavfall med 10 kg, vi slänger i snitt 440kg/år/person i Sverige (totalt 4,5 Mton 2018). Man skulle ju kunna tro att vi som land med en stor andel medvetna medborgare som har påverkats av både aktivisten Greta, forskningen om det alarmerande läget för klimatet samt att vi lyfter hållbarhet som en viktig utveckling och de senaste årens trender för återbruk borde ha minskat det totala avfallet väsentligt.

Under samma resonemang, om oss som en medveten nation och en bransch som både jobbat fram diverse färdplaner och mer eller mindre alla bolag som jobbar med att få ner sitt klimatavtryck (i alla fall om man ser till de sociala medierna och hemsidor) så är det än mer skrämmande att avfall inom byggverksamhet har ökat med 21 procent de senaste två åren. Byggavfallet står för 30 procent (totalt 12,4 Mton 2018) av Sveriges totala mängd avfall vilket är ungefär tre gången så mycket som allt hushållsavfall i Sverige.

Här finns det verkligen mycket att göra och pengar att tjäna, oberoende om man köper sig en avfallsverksamhet eller skolar om sig till avfallsspecialist eller ännu bättre minskar sin andel avfall på respektive byggarbetsplats.

Nära dialog en grundförutsättning

Och det är inte så svårt, man börjar tidigt i planeringsstadiet med att få in bättre processer enligt avfallshierarkin, med stor tyngd på förebyggande åtgärder samt en tydlig prioriteringsordning. Vi behöver verkligen förbättra oss i branschen och det gör vi delvis genom en avfallsplan, tidigt planerar vem och vad som skall in på en byggplats, kartlägger avfall i förhållande till arbetsmoment. På så sätt kan man effektivisera materialanvändningen, minimera spill genom bland annat den mänskliga faktorn och fel. Dessutom behöver byggherre och entreprenören ha en nära dialog och öppen samverkan, kring dessa förbättringsåtgärder. Och slutligen ta in en avfallsspecialist som är med under planering och byggets gång. Det kan låta som det blir dyrare och mer jobb, men det är tvärtom, det handlar om tidiga åtgärder och ta saken seriöst.

Läs även: Grön förädling krävs för en stabil marknad

Dessutom visar studier att genom ovan nämnda åtgärder, inklusive dess kostnader, kan avfall minska med upp till 30 procent och att den totala byggkostnaden minska med 0,8 procent. Ni som sitter på byggkalkyler, vet mer än mig, men nästa 1 procent i minskade kostnader på en totalentreprenad det tackar man inte nej till.

Linda Schuur, grundare av SURE Studio