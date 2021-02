Kul kommunikation bidrar inte till en mer hållbar värld

Förra veckan skrev Wilhelm Bille en artikel om att ”Kommunikation måste vara kul för att nå ut” här i Fastighetsnytt. Ett argument som går helt i linje med vad man kan lära sig genom både universitetskurser och utfallet från inlägg på digitala plattformar, det vill säga att ”korta, roliga och delbara inlägg” är de som engagerar och når ut. För när vi tröttnat på att höra ännu en uppdatering om hur många liv pandemin tagit, då flyr vi. Som nyligen när klippet ”Lawyer uses zoom filter by mistake - ‘I’m not a cat’” trendade på Youtube och fick stor medial spridning även i svensk press. Otroligt kul (se det!), men tog det inte din uppmärksamhet från något som egentligen är ännu viktigare?

I kommersiella sammanhang kan vi likställa detta med nyheter från klädtillverkare som stolt berättar att ”vår shoppingkasse är nu 100 procent komposterbar” istället för att prata om de utmaningar de står inför med att klimatkompensera hela deras produktionskedja. Ett tydligt och klassiskt exempel av ”greenwashing”, men samtidigt - kul kommunikation.

”Är det här ett kommunikationsproblem?” är en fråga som jag fick lära mig att ställa många gånger om på universitetet. För vad är det som är mest avgörande om kommunikationen faktiskt ”flyger”? Jo, nämligen vad det är man pratar om. Man kan självklart alltid skruva på förutsättningarna, men du kan inte ”sminka grisen” som det klassiska uttrycket heter. Som en klok person sa till mig ”Det är inte svinlätt att säga något kul, intressant eller viktigt om Opel. Tesla är lite lättare.”

Just det här diskuterades nyligen i den nya sociala medier-appen ”Clubhouse”, där det likt en hemmafest skapas olika rum. Ämnet för det här rummet var ”Hur kan marknadsföring och hållbarhet gå hand i hand?”. Skulle man tjuvlyssnat på samtalet så skulle man nästan tro att ämnena tagits rakt ifrån en skolbok för ”hur man inte kan sminka en gris”. Eller vad säger ni om ”Den nordiska modejätten som sliter med att få ut sitt budskap om att de visst gör bra saker för arbetarna i Kambodja” och föredömet ”Elbilsföretaget som nu tagit fram en life-cycle rapport fokuserad på hållbarheten kring deras produktion”?

Jag tycker att kommunikationen spelar en allt viktigare roll än att transformera information till något kul. I min roll som marknadsansvarig jobbar jag med att hjälpa våra kunder att visa upp sanningen om sitt fastighetsbestånd, oavsett om den är kul eller inte. Exempelvis skulle en av våra kunder kunna välja att prata om ett hus som knappt drar någon energi alls, men skulle det sen komma fram att ingen bor eller verkar i huset så är det ju inte lika kul längre.

Så fortsätt gärna skicka roliga kattklipp till mig. Men skicka mig ännu hellre kommunikation som gör skillnad.

Kristoffer Paldeak, Marketing Manager på Mestro