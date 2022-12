Från att vår bransch levt i en perfekt storm sett till de goda förutsättningar som rått har läget snarare växlat över till en perfekt storm i negativ bemärkelse. Styrräntan har stigit i en takt som för tankarna till 90-talet. Marknadsräntorna har stigit därefter. Tillgång till kapital, som aldrig såg ut att sina, har utvecklats till en stängd obligationsmarknad och restriktiv kreditgivning från våra affärsbanker. Riskvilja har utvecklats till riskaversion. Hushållens optimism i konfidensbarometern från Konjunkturinstitutet har vänt till att vara den lägsta sedan mätningarna startade på 1970-talet. Vändningen har kommit snabbt och överträffat de flesta prognoser, inklusive Riksbankens.

Jag tror att det är fler än jag själv som försöker se några positiva aspekter i den transformation som marknaden befinner sig i. Finns det ens några att finna? Den första insikten kanske kan vara att ekonomiska kriser inträffar regelbundet och att vi i Sverige historiskt sett har varit relativt bra på att hantera de kriser som uppstått. Förhoppningsvis så även denna gång. Ibland lär vi oss av de kriser vi varit med om, ibland inte, och sällan är den ena krisen den andra lik.

Vad är det vi upplevt under de senaste årens uppgång och vad är det som kommer att vara avgörande för att nå framgång under de kommande? Från att kapital varit i det närmaste gratis och tillgängligt för många kommer kreditgivare att bli mer selektiva. De kommer välja ut de aktörer som de tror har en långsiktig förmåga att tillskapa värden i utvecklingsprojekt och i det förvaltande beståndet. Det betyder att kunskap om ens kunder – hyresgäster eller köpare – kommer att vara avgörande. Det kan låta konstigt att det inte varit fallet tidigare, men under tider där snabb volymtillväxt varit prioriterat har det ofta varit flera led mellan fastighetsägare och hyresgäst.

I budgivningsprocesser för byggrätter har den ena nya aktören överträffat den andra. Etablerade aktörer har lyst med sin frånvaro och hållit sig långt ned i budgivningslistorna. Några av dessa nya aktörer har varit med och utvecklat marknaden och fört in nya perspektiv och arbetssätt som berikat både sättet att se på bostäder och andra segment. Andra har budat högt i ivern över att hitta objekt att investera i och räknat med att eventuella brister i produkt, kalkyl och genomförande kommer att läkas av en uppåtgående marknad.

I dag finns inget sådant läkemedel, som en stigande marknad. Skuld kostar pengar och kapitalet söker sig till pålitliga aktörer. Aktörer som har förståelse och kunskap i såväl de risker som möjligheter som finns i genomförandet och som lever i en nära dialog med vad slutkunden efterfrågar. Kanske är det bra att de ekonomiska förutsättningarna normaliseras. Att det lockar fram den kunskap, kreativitet och innovationsförmåga som branschens aktörer besitter. För nu kommer dessa egenskaper att behövas på riktigt. Utmaningen för oss alla i branschen är att omställningen behöver genomföras snabbt, för de förändrade villkoren har inte låtit vänta på sig.

Gustav Källén, koncernchef Archus