Dystra siffror – men fortsatt efterfrågan på kärnkompetens inom fastighetsbranschen

Coronapandemins utbrott har medfört att arbetade timmar rasat till i snitt 21,3 timmar per vecka för arbetsföra svenskar, enligt siffror från SCB. Utvecklingen på arbetsmarknaden har dolts av permitteringsstödet och det har nu konstaterats att den genomsnittliga tiden en arbetsför svensk arbetade under det andra kvartalet i år, var lägre än under både finanskrisen 2008/2009 och 90-talskrisen. Mycket pekar på att vi kommer uppleva ett historiskt brant fall i BNP och att återhämtningen kommer ta relativt lång tid.

Stockholmsregionen drabbas extra hårt. Bara under april månad inkom 721 konkurser i länet, vilket kan jämföras med 253 vid samma tid förra året. Kraften och bredden i nedgången saknar jämförelse med andra kriser. Få delar av näringslivet har lämnats opåverkade och krisen har slagit extra hårt mot branscher där många har sitt första riktiga jobb. Enligt siffror från juni månad landar den mest positiva prognosen på en arbetslöshet om cirka 11% över 2021, när en återhämtning beräknas ske gradvis under tredje kvartalet. Enligt den dystrare prognosen beräknas arbetslösheten landa på 13,5 %, och återhämtningen dröjer till fjärde kvartalet. Cirka 50% av samtliga varsel och 30% av landets alla permitteringar berör Stockholm. Det innebär att var tionde sysselsatt i Stockholmsregionen är permitterad eller varslad.

Läs även: Klokast är att använda befintliga byggnader bättre

Fastighetsbranschen har lyckligtvis inte drabbats av några större varsel ännu. Arkitektkåren och byggsektorn har däremot haft en tuffare vår och sommar.

”Vi ser att det fortsatt är efterfrågan på bolagens kärnkompetens. En del bolag ser också möjligheter i att knyta till sig nya medarbetare för att rusta sig för framtiden. Rent generellt märker vi dock att det har blivit mindre rörlighet bland kandidater, vilket gör att behovet att rekrytera mattats av något”, som Christopher Högberg, Executive Search Consultant, på Newsec Rekrytering och interimslösningar uttrycker det.

Helena Salomonsson, Head of Interim Solution:

”En avvaktande marknad leder till en ökad efterfrågan av tillfälliga resurser som konsulter och interimslösningar. I osäkra tider finns alltid ett behov av flexibilitet och att minimera risken att dra på sig fasta kostnader som man sedan inte kan bära”.

Företagskulturen blir extra viktig

För att behålla medarbetare och samtidigt fortsätta växa, kommer företagskulturen bli extra viktig. Framtidstron bland både kunder och medarbetare kan vara avgörande för om ett bolag går starkare ur Coronakrisens spår eller måste varsla och avveckla. Framtiden är svår att förutspå, men bolag som vågar blicka framåt och satsa, bör ha en bättre chans att både behålla medarbetare och samtidigt växa och skapa nya affärer. Kanske är det rätt tid att stuva om affärsplanen och testa ett nytt spår?

Nya former av ledarskap kommer krävas när fler arbetar på distans. Medarbetare kommer sannolikt ställa krav på möjligheten att jobba på distans viss tid, även efter pandemin. Detta kan vara både en utmaning och en möjlighet för företagen. En utmaning att hålla produktiviteten uppe bland medarbetarna trots hemmajobb. Samtidigt som det finns ekonomiska vinster att göra, när man inser att man inte behöver betala för alla kontorsplatser.

Christopher Högberg, Executive Search Consultant, på Newsec Rekrytering och interimslösningar uttrycker det så här:

”Kulturen blir så klart väldigt viktig i ovissa tider, där framtidstron kommer vara en viktig del för att lyckas. Vad som händer vet vi inte, men bolag som vågar blicka framåt och satsa bör ha en bättre chans att både behålla medarbetare och växa sin affär”.

Läs även: EU:s taxonomi för hållbara investeringar behöver gå längre

Tack vare stimulanspaket och olika stöd som satts in, från både stater och centralbanker, har framtidstron och optimismen sakta börjat gro. Med det sagt, kan vi hoppas att de ekonomiska följdeffekterna av rådande pandemi är hanterbara. Börser runtom i världen har prisat in en stark ekonomisk återhämtning. Den stora frågan vi bör ställa oss är; hur kommer social distansering, avsaknad av dagliga kafferaster med kollegor, och spontana möten mellan människor att påverka vår psykiska hälsa på sikt? I ett samhälle som redan innan pandemin präglades av ensamhet bland många äldre, stor oro och stress bland unga, och en känsla av att ständigt inte räcka till på jobbet eller i hemmet, kan långvarig social distansering vara förödande. Att arbeta hemifrån kan vara både skönt och praktiskt emellanåt, samtidigt som stressen kan öka ytterligare när gränsen mellan jobb och privatliv helt suddas ut.

Omid Noghabai, grundare av MERC Talangnätverk.

Sophia Granswed Baat, medlemsansvarig på MERC Talangnätverk, fastighetsbranschens nätverk där unga talanger erbjuds en plattform för att träffas, utbyta erfarenheter och skapa långsiktiga samarbeten.