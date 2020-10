Digitaliseringen – vän och fiende

Hemarbetet just nu är knepigt, det är svårt att få till med all teknik och smarta digitala möten. I en nyligen genomförd trendstudie tog vi fasta på just detta – att vi står i en brytpunkt där teknikutvecklingen både kan hjälpa och stjälpa vår tillvaro. Ett exempel:

”Året är 2030, Emma och Oliver har fötts på samma BB-avdelning, men därefter har det blivit som i filmen Sliding doors: Emma lever i en vacker utopi och Oliver i en trist dystopi.

Efter jobbet kan Emma i lugn och ro boka in sig via sin digitala assistent Ines på båtklubben, och se till att få hyra en kajak och rätt sjökort. På vägen till båtklubben (hon åker en förarlös buss) passar hon på att sälja överskottsenergi från solenergi­­systemet som just nu skapar mycket mer energi än vad hon själv förbrukar. Hon säljer av överskottet till närliggande industrier genom företaget Delningspoolen. Hon har också bett sin digitala assistent att boka en drönarleverans med fika från Klaras konditori till en timme senare.

Internationell fallstudie

Oliver lever inget lyxliv där man kan åka förarlösa bussar. Han vet att tunnelbanan slutar gå redan klockan 24 när han går sent från jobbet. Det slutar med att han måste ta en taxi hem. När de kommer fram vill inte taxichauffören åka den sista biten till porten – det är bara att glömma, då ingen vill köra in i området på grund av brottsrisken. I stället har helikoptertrafiken ökat. Det finns allt­ifrån lyxbolag till budgetbolag och ett företag med bara kvinnliga piloter. Å andra sidan är trafiken i luften inte heller direkt säker nu när turtätheten stigit även där.

Det här är ett litet smakprov från den trendstudie som genomfördes inom ramen för Urban Trends & Innovations – en internationell fallstudie om innovationsprojekt för ett mer hållbart samhälle – som nu äntligen är klar.

Där går att läsa om 30 innovativa projekt och om de framgångsfaktorer som faktiskt förenar dem. Det blir allt tydligare att digitaliseringen kan vara både vän och fiende.

Läget just nu Plus Den allra bästa platsen hemma är vid köksbordet, med riktiga stolar som dessutom har utmärkta ryggstöd! Minus Alla andra platser hemma, soffan i vardagsrummet, den alldeles för mjuka sängen eller skrivbordet där det ändå borde finnas en bra stol …

Sarah Bragée, senior konsult på Tyréns