Är Amazon den svenska logistikmarknadens Goliat?

Statistiken för de senaste tolv månaderna visar tydligt att Covid-19 har tillfört ytterligare bränsle till det e-handelståg som rusat fram över hela Europa på ett sällan tidigare skådat sätt. Länder som till exempel Storbritannien, Spanien och Belgien sticker ut i mängden, där striktare lockdown-regler, stängda butiker och hemmaarbete tvingat en allt större del av handeln in i det digitala rummet.

Även om dessa länder sticker ut i statistiken, så har e-handeln i det jämförelsevis öppna Sverige också fått en rejäl skjuts av pandemin. Att Amazon väljer att etablera sig här är en bekräftelse på att vårt land har en attraktiv och förhållandevis mogen e-handelsmarknad internationellt sett med professionella aktörer och ett välfungerande logistiknätverk där snabba leveranser är så gott som standard.

”If you can’t beat them, join them.”

E-handelstrenden är någonting som även driver de internationella investerarna med rekordhöga transaktionsvolymer och rekordlåga direktavkastningskrav för logistikfastigheter i Sverige och Norden. Redan låga direktavkastningskrav som sakta men säkert börjar närma sig nivåer i marknader såsom Storbritannien, Tyskland och Nederländerna och som hållit sig stabila under covid-19. Intresset för logistikfastigheter är fortsatt mycket stort och det finns anledning att tro att denna utveckling kommer fortsätta. Kommer Amazon skaka om Sveriges e-handlare samt tredjepartslogistiker i grunden – eller är det ytterligare en pusselbit till att föra Sverige ännu närmare Europa och i förlängningen kapitalets rekordstarka intresse för logistikfastigheter? Ja tänk den som i dag hade svaret på detta.

För mindre e-handlare så kan det säkert vara klokt att begrunda några av Mupparna-skaparen Jim Hensons ord: ”If you can’t beat them, join them.” Imorgon kan det vara för sent.

För de som fångar in Amazon väntar ett pris...

Amazon är det bolag som upptar mest logistikyta i världen – med det i åtanke så funderar man på hur stort avtryck de kommer att göra på den svenska logistikscenen? Det får tiden utvisa, men vi vet att Amazons uppenbara styrka är deras gigantiska logistiknätverk och ofantliga mängder data om sina kunder och som skapar konkurrensfördelar i de marknader de går in i. Under Amazons första år i vissa länder de etablerat sig i har de stått för över en fjärdedel av nyuthyrningen av logistikytor med allt från stora centrallager till last-milelogistik, oftast i eller i utkanten av storstäderna, visar JLLs Researchteam.

Jakten på att fånga in e-handelsjätten i just sin fastighet kan komma att sporra en ökad spekulativ logistikbyggnation – och generera en prispremie till de som lyckas.

... men Amazon måste bevisa sig

Det är även på sin plats att nämna att Amazon kritiserats i sitt arbete kring hållbarhet och arbetsförhållanden, ett agerande där bolaget kommer behöva övertyga sin nya svenska publik för att vinna vår lojalitet. Jag hoppas att de tar tillfället i akt och bygger ett innovativt hållbarhetscase, löser returfrågan och imponerar på Greta Thunbergs hemmaplan. I slutändan är det du och jag som bestämmer var vi vill handla och vi har, för den delen, alltid rätt. När Goliat gör sin entré har dessutom de svenska e-handlarna haft god tid på sig att förbereda sig för att ge en ärlig kamp, medan fastighetsägare och utvecklare i storstadsregionernas last mile-lägen fortsätter sin jakt på den heliga Graalen.

Fredrik Kihlström