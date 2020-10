Utökade synergier banar väg för framtidens äldreboenden

För att driva frågan om framtidens äldreboenden framåt bjuder Altura nu in branschen till samtal, för att se till att vi ror gemensamt och framför allt åt samma håll nu när vi ska ta oss ur stormen. Det är dags att diskutera hur vi ritar om kartan för morgondagens äldreboenden – tillsammans.

Under året som gått har vi översköljts av rubriker om hur covid-19 tagit sig in på många äldreboenden i landet med omåttligt tragiska efterföljder. Besöksförbud och mörk dödsstatistik blev vardag. En vardag där vi blev tvungna att skärma av våra kära äldre från det övriga samhället.

Låt oss vara extra tydlig på en punkt, krisen är långtifrån över och det är vi alla medvetna om. Men det är hög tid att vi nu börjar fundera på livet efter covid-19, eller livet framöver med covid-19, och hur vi bäst kan anpassa samhällsfastigheter och äldreboenden, för att skydda våra äldre. Det är nu vi tillsammans lägger grunden för hur framtidens äldreboenden kommer att vara utformade och fungera.

Vi på Altura är vana att kroka arm med både fastighetsutvecklare, kommuner och vårdaktörer som bedriver äldreomsorg i de äldreboenden vi utvecklar och förvaltar. Vi deltar i forskningsprojekt för att ur en vetenskaplig utgångspunkt försöka optimera våra kommande äldreboenden med modern teknik. Parallellt för vi även samtal med arkitekter och andra specialister för att ständigt förbättra diverse lösningar i våra fastigheter. Att vi som skriver detta gemensamt har över 40 års erfarenhet av äldreomsorg och vårdbranschen ur olika perspektiv ger oss en grund att stå på. Men vi behöver, liksom övriga branschen, ständigt förbättra oss och implementera nya lösningar då omvärlden oupphörligen ställer nya krav. Inte minst under en pandemi.

Vi vill bidra med det vi är bäst på

Vi är medvetna om att anledningarna till att covid-19 tog sig in på äldreboenden är flera och mångbottnade. Det är en komplex problematik – varför vi välkomnar tillsynen som IVO, Inspektionen för vård och omsorg, påbörjade redan i våras för att kartlägga vad som hände på många av landets äldreboenden. Vi har fullt förtroende för att staten och myndigheterna gör allt i sin makt för att förstärka äldrevårdens motståndskraft mot framtida kriser. Men vi vill också bidra med det vi är bäst på.

Därför vill vi nu uppmana hela branschen att i än högre utsträckning dela erfarenheter och expertis. Lyssna på tillgänglig forskning, omfamna teknikutvecklingen och titta på hur byggritningarna kan uppdateras. Tillsammans kan vi se till att framtidens äldreboenden optimeras och kvalitetssäkras. Vi behöver med vår samlade och fulla styrka se till att utveckla morgondagens äldreboenden så att de i så stor utsträckning som möjligt hindrar smittspridning – nu och framöver. Vi måste stå rustade för framtida utmaningar.

I Ekonomirapporten 2020 som släpptes tidigare i år av SKR, Sveriges kommuner och regioner, framgår det att skatteintäkterna under kommande period förväntas utvecklas på samma låga nivå som under lågkonjunkturen 2009. Att regeringen med samarbetspartier nyligen presenterade en ”sjujäkla satsning” med ytterligare välfärdsmiljarder till kommuner och regioner är därför välbehövligt för att stärka en sargad välfärd. Och det är nu branschens ansvar att hjälpa till att agera vårdkasar i höstmörkret för att bistå våra kommuner och regioner med insikter och råd, så att varenda krona sedan gör den allra största av nytta under kommande år. Branschen kan bistå med skarp kunskap och gedigen erfarenhet och vi skapar gärna nya synergier där idéer kan födas och framtidens äldreboende kan få grogrund.

Landets fastighetsutvecklare bör nu ta ett rejält avstamp sin gedigna erfarenhet, forskningens framsteg och inte minst i de lärdomar vi alla dragit under året. Det är vi skyldiga varandra. Det är vi skyldiga landets kommuner och regioner. Men inte minst – det är vi skyldiga vår gemensamma välfärd och alla människor som i framtiden kommer att bli gamla i vårt land. Du bland annat. Det är nu dags att vi gjuter samman all vår förvärvade kompetens och branschexpertis.

Vi uppmuntrar därför branschföreträdare att dela med sig av sina tankar och lärdomar från året som varit. Vi lyssnar mer än gärna. Altura vill därför bjuda in branschen till samtal under hösten där vi tillsammans stöper om grunden för hur morgondagens trygga äldreboenden ska utvecklas.

Kjell Stenudd & Dorotea Stellmach, Altura Fastigheter