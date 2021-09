Tillbaka till kontoret, eller?

Trots att det är september arbetar många svenskar fortfarande hemifrån. Några gör det för att de måste, andra för att de tycker det är bekvämt. Efter ett och ett halvt år av pandemi har både de och deras arbetsgivare vant sig vid hemarbete. Så kommer det säkert delvis att förbli även efter att restriktionerna lyfts.

Mer flexibla arbetssätt

En undersökning från fastighetsbolaget Castellum visar att 54 procent av de anställda vill fortsatt kunna växla mellan kontor och distansarbete medan 27 procent uppger att de bara vill arbeta på kontor och 17 procent bara på distans. De allra yngsta och de äldre är mer benägna att gå tillbaka till kontoret. Anställda i familjeåldrarna värdesätter möjligheten att få ihop livspusslet mest. Samtidigt visar flera studier att produktiviteten ökat under pandemins distansarbete.

Läs även: LISTA: Så ser återgången till kontoret ut för storföretagen

Utifrån detta drar många slutsatsen att vi kommer att gå till jobbet när vi behöver och arbeta hemifrån när det passar oss bäst. En vanlig framtidsbild är att kontoren kommer att bli mer av mötesplatser. Enligt denna vision kommer vi att ta oss till jobbet för möten och för att samskapa i mötesrum och loungeliknande miljöer.

Nya vanor – gamla lokaler

Frågan är dock om dagens kontor är anpassade för det vara den typ av mötesplatser som beskrivs i visionerna. Hur många arbetsplatser har i dag den typen av öppna lounger där medarbetare och gäster kan småprata och lösa enklare frågor eller sitta och arbeta med sina laptops mellan möten?

Det går också att ifrågasätta beredskapen för ett arbetsliv där fysiska och digitala möten blandas med olika former av hybridmöten. Hur ser det ut med utrustning för att kunna genomföra riktigt bra möten där några är med i rummet och andra via länk? Och finns det tillräckligt med små rum för att själv kunna logga in på ett digitalt möte då man är på kontoret?

En kravlista på kontoret

Ska återgången till kontoret bli av och dessutom vara uthålligt framgångsrik ställs ett antal krav:

• Tillräckliga ytor för både formella och informella/sociala möten

• Tekniska utrustning som klarar olika former av hybridmöten

• Tillgång till små rum för anslutning till digitala möten

• Rutiner och utrustning för att minska risken för smittspridning

• En plan för hur återgången ska ske

Individuella lösningar ett måste

Med flexibla arbetssätt och öppna planlösningar ökar behovet av kompromisser jämfört med om alla har varsitt rum. Här måste arbetsgivarna hitta lösningar som får medarbetarna att uppleva att de har möjlighet att påverka miljön även på den gemensamma arbetsplatsen.

Vill vi skapa möjligheter för alla att kunna prestera och trivas på kontoren krävs inte bara flexibla medarbetare; även arbetsplatserna måste anpassas efter olika våra olika behov. Det måste finnas olika typer av arbetsytor, teknik som stöder olika mötesformer och en rad andra smarta lösningar för bland annat inomhusklimatet. Först då kommer vi att kunna se ett mer storskaligt och långsiktigt hållbart återtåg till kontoren.

Robert Kristiansson, vd på Swegon Sverige