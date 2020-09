Smart infrastruktur för hemleveranser – en nödvändighet för våra städer

E-handeln ökar kraftigt och under Coronapandemin har behovet av en smidig och lättillgänglig infrastruktur för paket och varor nära människors hem blivit allt tydligare. Trots att detta är en knäckfråga för den boomande e-handeln och för klimatet så är det få politiker som engagerar sig för att hantera den. Därför samlar nu vi nu branschen och Stockholms stad för att skapa en öppen paketinfrastruktur som förhoppningsvis kan bli modell för hela Sverige.

Först parkerar en lastbil på gatan för att lämna en matkasse till grannen. En stund senare kommer en lastbil från ett annat företag och lämnar ytterligare en matkasse till en annan granne. Därefter en tredje lastbil med ett paket från ytterligare ett företag. Vi är många som känner igen den bilden. Det är positivt att vi i dag har möjlighet att handla när vi vill och få varor levererade dit vi vill. För många underlättar det vardagen att få matkassen levererad till dörren. Andra, som av olika skäl inte kan ta sig till en fysisk butik, har tillgång till världens alla produkter direkt i mobilen.

Den ökade mängden paketleveranser innebär ökade transporter och utsläpp, och behovet av att återvinna och sorterna förpackningar ökar.

Under Coronapandemin rapporteras om nya rekord i paketvolymer som logistikföretagen hanterar.

Efterfrågan på hemleveranser har ökat, och prognoser pekar mot att volymerna även fortsättningsvis kommer att ligga på en hög nivå. Olika logistikföretag använder sig av olika utlämningsställen, vilket innebär att kunden får gå till tobaksbutiken för att hämta ett paket och till livsmedelsbutiken för att hämta ut ett annat. I dagarna lanserar Postnord sina paketboxar på konsumentnära platser för att möta kundernas växande efterfrågan. Det är ett välkommet initiativ, men det blir ytterligare ett ställe för konsumenten att hämta sitt paket ifrån.

Den ökade mängden paketleveranser innebär ökade transporter och utsläpp, och behovet av att återvinna och sorterna förpackningar ökar. Våra städer är inte planerade för kraftigt ökade transporter och det saknas i dag ett sammanhållet system för att lagra och lämna ut paket. I New York levereras det dagligen 1,5 miljoner paket hem till New Yorkborna. Det är tre gånger fler än under

2010. Detta har förvärrat trafiksituationen i staden. Mer än 90 000 paket försvinner varje dag och 15 procent av alla utkörningar går tillbaka utan att ha utfört sin leverans. Avfallet i fastigheter har ökat med 30 procent. Sverige ligger inte långt efter New York i ökningen av e-handel, och en likande situation kan uppstå i Stockholm om vi inte får en bättre infrastruktur på plats för att effektivisera hushållsnära leveranser.

I Stockholm finns det i dag hundratals utlämningsställen där människor kan hämta paket, men bara en handfull där det går att hämta paket från flera logistikföretag. På en del ställen finns mindre lösningar med paketboxar, men det är ytterst tveksamt om de kommer kunna hantera de hundra tusentals paket som utlämningsställen i dag gör och den ökade prognoserade volym som branschen spår.

Fastighetsägare såg tidigt var utvecklingen var på väg, och de svårigheter som uppstår när företag inte kommer in i porten eller lägenheten för att leverera varor och tjänster. En del fastighetsägare använder sig av digitala lås för att underlätta leveranser ända in i hemmet. Andra erbjuder förvaringsboxar där människor kan hämta sina paket nära hemmet eller arbetsplatsen. Men det räcker inte. Vi behöver ett samlat grepp kring denna infrastruktur.

Förra året bjöd Fastighetsägarna in de största logistikbolagen, Svensk Handel, innovatörer och fastighetsbolag, för att gemensamt utforska olika lösningar och nya affärsmodeller kring fastighetsnära leveranser. Utifrån dessa samtal har vi landat i att Sverige behöver utveckla ett nät av ”oberoende” urbana utlämningsställen, eller för att tala klarspråk paketboxar som har minst tre olika logistikdistributörer anslutna till sig. Vi behöver en lättillgänglig infrastruktur som i det väsentligaste täcker hela städer. Andra företag – oavsett om det handlar om hyrcyklar, elsparkcyklar, taxibilar eller bilpooler – som erbjuder ett enkelt gränssnitt för användare där det går att söka och boka tjänster samtidigt som det finns en god geografisk tillgång är en förebild.

Nya samtal med branschens aktörer är nödvändiga

Därför samlar vi nu representanter från fastighetsbranschen och Trafikkontoret i Stockholms stad för att tillsammans hittar vägar fram för att skapa en öppen paketinfrastruktur. Vi tror att den öppna, med minst tre olika leverantörer anslutna, paketinfrastrukturen är vägen framåt. Då utnyttjas infrastrukturen bäst, minskar transporter och skapar bättre användarupplevelse för de boende och invånarna i staden.

Vi hoppas med detta arbete kunna inspirera och visa Sveriges regering att det går att hitta effektiva och klimatsmarta sätt att hantera denna nya infrastruktur som den ökande e-handeln medför, och att Stockholm ska bli ett föredöme som andra städer kommer att ta efter.

Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm

Christoffer Börjesson, expert digitalisering Fastighetsägarna Stockholm