Sälj inte kontoret än!

Kontorets vara eller icke vara har belyst en del under coronatiden. Ofta har det handlat om hur väl det går att utföra arbetet hemma. Vad som i viss mån har saknats är att kontorets fysiska möten möjliggör högre produktivitet än hemarbete. Så vilka belägg finns för det påståendet?

Den frågan kan besvaras med en motfråga: varför kan företag betala högre löner och hyror i tätbefolkade städer? För att de har råd eftersom produktiviteten är hög. Fenomenet beskrivs i i klassiker som Jane Jacobs ”The Economy of the cities”, Paul Krugmans ”Geography and Trade” och senast David Glaeser i ”Stadens Triumf”. Forskningslitteraturen visar bland annat att en fördubbling av befolkningen ökar produktiviteten per arbetare med 3-8 procent antalet företagsfödslar är flera i områden med hög koncentration länder med hög produktivitet har stor del av sin befolkning i städer.

Men varför ökar tätheten produktiviteten? Det finns ett antal förklaringar och mest intressant, i det här sammanhanget, är hypotesen om humankapitalets externalitet (även kallad knowledge spillovers) som innebär att närhet till duktiga medarbetare ökar produktiviteten hos mindre duktiga medarbetare. Sätt en utexaminerad i närhet av en rutinerad värderare, förvaltare eller fastighetsjurist och produktiviteten ökar hos novisen. Humankapitalets externalitet har särskild stor effekt, enligt Dumais, Ellison och Glaeser (2001), för kunskapsintensiva företag. Men om täthet hos medarbetarna är viktigt, kan inte videomöten ersätta den fysiska tätheten?

Antagligen inte enligt Storper och Venables (2004). För det första är det lättare att överföra komplicerad information vid fysiskt möte än videomöten. Förenklat handlar överföring av information att en sändare ska koda (=förpacka) information till en mottagare på ett lämpligt sätt så att mottagaren kan tolka (=förstå) kodningen. I klartext: Information till en 3-åring kodas på ett annat sätt än till en 53 åring. Och 53 åringen tolkar koden annorlunda än 3-åringen.

För det andra medför det fysiska möten större sannolikhet till fruktbara samarbeten. Det personliga mötet gör det enklare att avgöra hur allvarlig motparten är när det gäller samarbete; eventuell dold agenda och snålskjutsproblem minskar: ”det kan vara bra för min karriär att vara med i detta men jag tänker inte göra många knop”. Problemen minskar eftersom det generellt är lättare att ljuga någon rakt upp i datorskärmen än i ansiktet.

Slutsatsen bör vara att fysiska möten kommer under översiktlig tid att vara viktig för produktiviteten.

Jane Jacobs, presenterad ovan, är intressant för hon med sin text från 60-talet belyser dagens jobba hemma-preferens med sin tes om ”jordbruksdogman”: man tror att de flesta resurser och idéer har skapats perifert på landsbygden (i hemmen) och att den täta staden (=kontoret) är en följd av denna kreativa verksamhet när det mesta talar för ett omvänt orsakssamband.

Fredrik Brunes, doktor i bygg- och fastighetsekonomi