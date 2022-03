Tre nya hyresgäster klara i Life City

Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med techbolaget Polarium, vårdspecialisten Sirona Health Solutions och calisthenics gymmet Trainics i Life City, i Hagastaden.

Polarium flyttar in med sitt huvudkontor på en yta om 4200 kvadratmeter. Bolaget grundades 2015 och tillhandahåller hållbara energilagringslösningar för telekom, tillverkningsindustrin och kommersiella fastigheter.

– Vi är jätteglada att flytta vårt huvudkontor till Life City. Med ett centralt och strategiskt läge mitt i Hagastaden skapar vi förutsättningar för vår tillväxtresa och för att fortsätta attrahera ”the best of the best” att komma och jobba med oss, säger Stefan Jansson, grundare och vd på Polarium, i en kommentar.

Utöver det flyttar Sirona Health Solutions in på drygt 500 kvadratmeter och i bottenplan öppnar Trainics efter sommaren.

– Hagastaden blir ett centrum för life science i Europa och därför ser vi det som en självklarhet att flytta in i Life City. Genom att dela kontorsplats med andra dynamiska aktörer på marknaden kan vi skapa synergier som kommer bidra till att utveckla vården och life science sektorn, säger Marit Vaagen, grundare och vd på Sirona Health Solutions, i pressmeddelandet.

Övriga hyresgäster i huset är bland andra Academic Work, Astra Zeneca, Immedica Pharma, 10x Genomics och GHP.