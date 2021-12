Stor uthyrning för Vasakronan i centrala Stockholm

Den första etappen av renoveringen är redan avslutad, och under 2021 har flera aktörer flyttat in. Under 2022 kommer 'Spirit of' att flytta in - ett upplevelsekoncept för bland annat utställningar, mat och dryck, ett bibliotek och en butik.

– Konceptet är just nu under utveckling men klart är att Spirit of kommer att bli en plats dit människor kan bege sig för att få både inspiration och kunskap att fylla livet med mål, mening och drömmar, säger Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm i ett pressmeddelande.

Uthyrningen omfattar 2 700 kvadratmeter fördelat på tre plan och öppnar i slutet av 2022.