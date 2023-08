SLP bygger nytt för 230 miljoner

På fastigheten, som har en totalyta om 46 200 kvadratmeter, kommer det uppföras en logistikbyggnad med en uthyrningsbar yta om drygt 18 000 kvadratmeter.

Ett så kallat internationellt trippel-net avtal, som löper på 15 år avseende hela den uthyrningsbara ytan, har tecknats. Årshyran, som är fullt indexerad, uppgår till cirka 13,7 miljoner kronor.

Säljare är Reach for the stars AB och byggstart är planerad att ske under tredje kvartalet i år med planerad inflyttning under fjärde kvartalet 2024. Solceller kommer att installeras på byggnaden som kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

– Vi är mycket nöjda över att förvärva detta nyproduktionsprojekt i bästa logistikläge, vilket ligger helt i linje med vår strategi att förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter med hållbarhet i fokus, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Betalning för bolaget sker med 1 150 000 B-aktier, enligt bemyndigande på årsstämman, för 28,80 kr per aktie samt egna medel. Total investering inklusive aktielikvid beräknas uppgå till cirka 230 miljoner kronor.