Save The Duck öppnar första butiken i Sverige – flyttar in i Mall of Scandinavia

Publicerad: 21 september 2022, 08:11



Det 100 procent djurfria klädvarumärket Save The Duck öppnar sin första butik i norra Europa när kedjan flyttar in i Westfield Mall of Scandinavia.

Det italienska modeföretaget hyr 90 kvadratmeter på entréplan i den stora köpgallerian i Arenastaden i Solna, enligt ett pressmeddelande från fastighetsägaren Unibail-Rodamco-Westfield, URW. Läs mer: Lyxklockan öppnar sin andra svenska butik på kort tid I dag har Save The Duck butiker i Milano, Venedig, Hong Kong, Bologna och Sant Moritz, och är endast närvarande genom ett fåtal återförsäljare på den svenska marknaden. Läs mer: Allt sämre framtidstro i butikerna – Det är en aktör som tagit nästa steg i erbjudandet av hållbart mode, en stark hållbarhetsagenda som går väl ihop med vår egen mycket ambitiösa Better Places 2030 hållbarhetsstrategi. Det ska vara en självklarhet att kunna ta del av ett hållbart och veganskt alternativ i Westfield Mall of Scandinavia, kommenterar Sofia Rundström, centrumchef i Mall of Scandinavia. Butiken öppnar nu i oktober.