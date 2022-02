Lyxklockan öppnar första butiken i Sverige – Hufvudstaden hyr ut

Breitling flyttar in i klädkedjan Sands före detta lokaler på Biblioteksgatan i Stockholm. Butiken kommer att ha Kapplans Auktioner och Mac Cosmetics som närmasta grannar.

Bakom butiken, som öppnar under våren, står The Watches of Switzerland Group.

Breitling grundades i Schweiz 1884 av urmakaren Léon Breitling. Genom sin urmakarverksamhet uppfann Léon det analoga tidtagaruret vilket användes flitigt av idrottsutövare och flygvapnet.