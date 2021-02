LISTA: stora uthyrningar i Stockholm trots pandemin

Coronapandemin präglade kontorsmarknaden 2020, där osäkerheten kring hur framtidens arbetsplatser kommer att se ut stod i centrum. Vakanserna ökade och uppmättes till som mest 5,5 procent i Stockholm CBD under det tredje kvartalet. Dock vände trenden under det fjärde kvartalet, enligt nya siffror från Savills, och vakanserna sjönk till 5,0 procent.

Siffran är dock fortsatt högre än de senaste årens genomsnittliga vakansgrad i centrala Stockholm som pendlat mellan 3 och 4 procent.

– Att vakanserna sjunker under det fjärde kvartalet är ett styrkebesked för kontorsmarknaden och indikerar att efterfrågan på centrala kontor ökat under slutet av 2020. De sjunkande vakanserna stödjer även de signaler vi sett på hyresmarknaden att hyresnivåerna har stått emot pandemins effekter relativt väl, säger Jessica Gräsberg, Head of Agency på Savills i ett pressmeddelande.

Största kontorsuthyrningarna i Stockholm 2020 1. Sida hyr 11 500 kvadratmeter i Sundbyberg av Nordisk Renting 2. EY hyr 7 500 kvadratmeter i CBD av Vasakronan 3. AMazon Web Services hyr 6 000 kvadratmeter i CBD av Vasakronan 4. Post och telestyrelsen hyr 5 700 kvadratmeter i Hagastaden av Humlegården 5. Elekta hyr 5 700 kvadratmeter i Hagastaden av Vectura

Av alla kommunicerade kontorsuthyrningar i Stockholm under förra året låg 67 procent innanför tullarna, att jämföra med 45 procent under året innan. Norrförorterna Solna och Sundbyberg stod för 20 procent av uthyrningarna.

Ett segment som gått bra under pandemin är logistikfastigheter.

– Vi har sett en stor efterfrågan på logistikytor under de senaste åren och vi uppleverar att pandemin har drivit på efterfrågan ytterligare. Av nyproduktionsvolymen som färdigställs 2021 ser vi att 45 procent är uthyrt till företag med koppling till detaljhandeln, vilket är en tydlig effekt av att e-handeln har mognat, säger Lukas Theander, analytiker på Savills.