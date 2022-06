Krogentreprenören bryter med Swedavia efter hård kritik - "Det finns många på Arlanda som tycker som jag”

Kökaoset på Sveriges största flygplats har under våren genererat stora rubriker i nästan all svensk nyhetsmedia. I skottlinjen står Arlandas fastighetsägare Swedavia.

Fastighetsnytt har talat med en av de mest högljudda kritikerna, krogentreprenören Pontus Frithiof, som i ett omtalat Linkedin-inlägg tillkännagav att han stänger sin restaurang Pontus in the Air till följd av Swedavias nya hyresmodell.

Pontus Frithiofs kritik handlar dels om nämnda hyresmodell men även om kökaoset, som enligt honom har minskat flödet av gäster både till restauranger och butiker.

Redan när Frithiof öppnade Pontus in the Air 2016 såg han brister. Det gällde inte minst i Swedavias bemanning i den stora säkerhetskontrollen i Terminal 5.

– Första sommaren 2016 skrev vi brev till Swedavias tillförordnade vd Karl Wistrand där vi först adresserade problemet för att hitta en lösning och i nästa steg krävde ersättning för förlorad intäkt. Vi fick ingenting. Sedan dess har vi varit på det här många gånger.

För krögaren är gästernas tid mellan incheckning och boarding en avgörande faktor för intjäningsförmågan:

– Även om vi är snabba behöver gästerna i alla fall 30 till 40 minuter på sig att beställa och äta. Om folk inte hinner in så faller den kunden bort för oss. Det är en stor utmaning.

Läs mer: Scandic öppnar hotell på Landvetter – mitt i krisen

Enligt Pontus Fritihof motiverade Swedavia den, som han säger, ”tämligen höga hyresnivån” med att fastighetsägaren skulle se till att restaurangen hade ett kundunderlag. Men om inte det håller längre, så tycker han inte heller att hyresmodellen håller. Det är helt enkelt för få linjer i säkerhetskontrollen öppna, enligt Frithiof.

– Då blir jag skitirriterad för då är det inte ett kapacitetsproblem, som de kallar det, utan ett bemanningsproblem.

Kritiken ledde till en hård debatt i Dagens industri där Swedavias ordförande Åke Svensson sa att de inte underskattat problemet.

– Och så kommer man in i Terminal 5 och så är det 600 meter kö till säkerhetskontrollen. Hur kan man säga att man inte har missbedömt det. Det är inte så att det är en dag i veckan, det är alla dagar i veckan. Inte dygnet runt, men på morgnarna och vissa peaktider på dagen. Tolka mig gärna rätt, alla har vi problem med bemanning efter pandemin, men sämre än vad man lyckats med i säkerhetskontrollerna har ingen gjort.

Swedavia delar inte Frithiofs syn på problemen på Arlanda. Tvärtom tycker man att man genom ett systematiskt arbete med minskade kötider har en: ”internationellt sett god köhistorik”.

Robert Pletzin, presschef på Swedavia. Foto : Swedavia.

”Rekordåren 2018 och 2019 var kötiden till säkerhetskontrollen under tio minuter för 98 procent av alla resenärer. Och drygt 70 procent så här långt i år, trots den utmanande kösituationen vi periodvis har och som vi delar med många flygplatser just nu i Europa”, skriver flygplatsoperatören, via presschefen Robert Pletzin, ett mejl till Fastighetsnytt.

Sedan kan köer alltid uppstå även under normala omständigheter, säger operatören, men att det inte har något med dagens situation att göra. Istället pekar man på att det nu kommer en betydligt större andel resenärer till flygplatsen än tidigare och tillbringar därmed också längre tid i butiker och restauranger för avgång.

Upphandling – race to the bottom

Den andra delen av Fritihofs kritik handlar om själva hyreskontrakten. Enligt honom har Swedavia har valt att tolka upphandlingslagstiftningen som att Pontus in the Air inte är hyresgäster utan bedriver en restaurangverksamhet i form av en tjänst, och därför skall upphandlas som koncession enligt LUK.

– Då sorterar man per automatik bort kvalitet. Upphandlingen riktar sig mot de större aktörerna som i regel erbjuder en billigare produkt vilket gör att de kan betala en högre hyra. På det sättet får Swedavia in mer pengar, säger han.

Jag har mina kontaktnät där ute och de som sitter i avtal eller inväntar ett avtal vågar inte prata.

Swedavia menar att man inte kan välja huruvida lagen om offentlig upphandling ska tillämpas eller inte.

”Kortfattat måste vi konkurrensutsätta och handla upp alla restauranger, butiker och kommersiell service på flygplatserna – vilket också är vanligt på många andra flygplatser i Europa. Koncessionsavtalen förnyas vart femte år. Vi kommer ha helt nya möjligheter att anpassa utbudet efter resenärernas önskemål”, skriver flygplatsoperatören.

Pontus Frithiof menar att Swedavia tänker fel och framför allt kortsiktigt:

– Man sorterar bort de kvalitativa aktörerna. Min verksamhet har högst spendering per passagerare av alla restauranger på Arlanda. Vi har de mest nöjda passagerarna av alla på hela flygplatsen och de sitter längst hos oss. Medan en vanlig enhet kanske har 100 kronor i snittnota så har jag kanske 300 till 400 kronor. Vår verksamhet har gett ungefär 8 miljoner kronor om året i hyra, det är rätt så mycket pengar.

Swedavia anser att man ställer och kommer att ställa höga krav på kvalitet i upphandlingarna, exempelvis men att man inför krav på hållbarhet och även pristak.

”Vi strävar också att inte bara stora aktörer deltar, utan även mindre aktörer och mer nischade koncept – det är en del av den nya kommersiella strategin.”

Läs mer: Krisande Skavstas jättevärdeökning – stiger med över 400 procent efter Arlandastads nya värdering

Som exempel nämner Swedavia att man i den nya marknadssatsningen kommer att ha ett koncept för ”fine-dining”, där höga krav på hög kvalitet kommer att ställas och att det ska vara jämförbart med motsvarande koncept ”i stan”. Till hösten räknar flygplatsen kunna presentera fler detaljer.

”Vi har uppmuntrat nuvarande hyresgäster att delta i upphandlingarna. Det gäller även Pontus in the Air, som varit ett väldigt uppskattat koncept på flygplatsen”, skriver man i mejlet till Fastighetsnytt.

Swedavia har nu sagt upp avtalet med Pontus in the Air som flyttar ut till årsskiftet.

– Man har bestämt sig för att lägga ned min lokal vilket är helt idiotiskt. En fullt fungerande lokal som vi alla har investerat massor med pengar i. Man har bestämt sig för att det bara ska upphöra. Jag har en känsla av man tycker att jag är en väldigt besvärlig hyresgäst, säger Pontus Frithiof.

Har det att göra med de här breven som du har skickat?

– Ja, vi har drivit många frågor, som alla handlar om att förbättra flygplatsen som en plats. I samtliga frågor har vi känt oss motarbetade och man är mån om att detta skall rinna ut i sanden. Jag har aldrig tidigare jobbat på ett sådant sätt.

Finns det andra på Arlanda som har reagerat?

– Det finns väldigt många på Arlanda som tycker som jag. Men alla som är i beroendeställning av Swedavia väljer att inte säga något. Jag har mina kontaktnät där ute och de som sitter i avtal eller inväntar ett avtal vågar inte prata. Det är tråkigt att det är så, knappast ett affärsmässigt och kundorienterat sätt att driva företag på enligt mig.

Kommer du ge upp flygplatsenheten för alltid nu?

– Pontus in the Air kommer att lägga ned, stänga och avflytta till årsskiftet. Sedan kan vi välja att vara med i upphandlingar själva eller tillsammans med andra. Men om man bedömer på högsta hyran så kommer det vara svårt. Det är en tråkig utveckling. Arlanda skulle kunna vara mer en härlig plats att vara på, vi skulle kunna vara en ambassadör för Stockholm och Sverige. Varför inte göra det till en schyst utpost i stället för en katastrof som det är i dag.

Vad har du hört från Swedavia sedan alla skriverier?

– Jag har skickat en mejl till Jonas Abrahamsson som är vd och Åke Svensson som är ordförande. I går kväll kom ett mejl från Jonas om att han vill träffas och prata vilket jag uppskattar. Men lagt kort ligger kring Pontus in the Air, så det kommer inte ändra så mycket. Men det är ändå positivt att man vill ha dialog.

Fotonot: Pontus Frithiofs bolag och personal kommer fortsättningsvis att driva lounger för Americian Express räkning på Arlanda, på ny plats och med ett delvis nytt utbud.