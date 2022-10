Klart: Första butikshyresgästen till Vildmannen 7

Efter en total återuppbyggnad står nu Vildmannen 7 och Hufvudstaden redo att välkomna sin första butikshyresgäst. I Bibliotekstan, i hörnet Jakobsbergsgatan och Biblioteksgatan, kommer Chanel Fragrance and Beauty Boutique att flytta in under 2023.

Chanel Fragrance and Beauty Boutiques nya butikslokal är på cirka 100 kvadratmeter med stora skyltfönster mot både Jakobsbergsgatan och Biblioteksgatan.

– Återuppbyggnaden av Vildmannen 7 är en viktig pusselbit i vår fortsatta utveckling av Bibliotekstan och därför känns det roligt att få välkomna Chanel som första butikshyresgäst till fastigheten. Lyxvarumärket kommer att erbjuda en unik kundupplevelse med förstklassiga produkter i en inspirerande miljö och därmed även stärka Biblioteksgatan som levande mötesplats och affärsgata mitt i Bibliotekstan, kommenterar Emanuel Westin, chefaffärsutveckling butik, Hufvudstaden.