Industriromantik hyr 360 kvm i Ramsburys exklusiva takvåning i Göteborg

Kvarteret Herrnhutaren ligger mellan Korsgatan, Kungsgatan, Östra Hamngatan och Vallgatan i Göteborg. Här ska en ny butiks- och kontorsbyggnad för detaljhandelsföretaget H&M uppföras. Ramsbury är huvudägare i H&M.

H&M:s huvudägare Ramsbury hyr ut den exklusiva takvåningen i Kvarteret Herrnhutaren i Göteborg. Fastigheten är just nu är under uppförande. Hyresgäst är Industriromantik som flyttar in på 360 kvadratmeter. Croisette var rådgivare.

Under 2020 påbörjades ombyggnationen av Kvarterat Herrnhutaren i Göteborg– en fastighet som sträcker sig från Kungsgatan över till Vallgatan i centrala Göteborg. Byggnaden har rivits och uppförts på nytt – men fasaden mot Kungsgatan är bevarad. Läs mer: CA Fastigheter köper 100 000 kvm mark i Borås Nu har första avtalet för kontorsytorna tecknats på Kungsgatan 55, det uppger rådgivaren Croisette i ett pressmeddelande. Det handlar om en exklusiv takvåning med privat takterrass och god utsikt över stan. Lokalen hyrs ut till Industriromantik, ett företag som är en leverantör av datorgenererade bilder (CGI). Lokalen om 360 kvadratmeter är belägen högst upp i huset – med en tillhörande takterrass om 50 kvadratmeter. Industriromantik skapar marknadsmaterial och e-handelsupplevelser till bland annat Swedese, Kinnarps, Thule och Obos. Läs mer: Intresset för att hyra faller som en sten: "Viktigt förstå situationen nu Beräknad inflyttning är sommaren 2023 och nu pågår arbetet för fullt med att anpassa och färdigställa lokalen.