HUI Research: Butiksdöden ett faktum – men lågprishandeln ökar

Under 2021 minskade kedjebutiksbeståndet i Sverige med 530 butiker vilket motsvarar ett tapp på 3 procent. Det visar nya siffror från HUI Research, en del av branschorganisationen Svensk Handel, som presenterades på onsdagen.

Den största förloraren här är modehandeln som är den bransch som haft den största nettominskningen i antalet butiker under åren 2017 - 2021. Under den perioden har kedjebutiksbeståndet i det segmentet minskat med 730 butiker, vilket innebär att nästan var fjärde klädbutik som tillhör en kedja har stängt sedan dess.

Framförallt drivs stängningarna av konkurser, men vad gäller klädhandeln finns även utmaningar kopplat till digitaliseringen som är långt gången inom branschen och där man konkurrerar internationellt.

Men det finns ett segment inom den fysiska detaljhandeln som går emot den här trenden. Lågprishandeln stod för 21 procent av alla öppningar bland kedjebutikerna under 2021 och i snitt öppnade två lågprisbutiker per vecka under året.

– Under de senaste åren har lågpris varit ett segment som blomstrat i den fysiska handeln, och nu när vi går in i oroliga ekonomiska tider är det troligt att lågprishandeln kommer fortsätta växa, säger Emma Hernell, vd på HUI, i en kommentar.

Antalet butiker inom detaljhandeln i Sverige minskar över tid och framförallt är det fristående aktörer som tvingats bomma igen, enligt HUI Research.