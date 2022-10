Fastpartner tecknar avtal om 10 000 kvm i södra Stockholm: ”Kommer kunna värma 8 000 bostäder”

Fullt utbyggd kommer fastigheten, med beteckningen Stensätra 19 i Sätra, kunna hantera ett datacenter (där själva byggnaden mäter cirka 8 000 kvadratmeter) och 20 megawatt ström.

Etapp 1, som påbörjas nu under tredje kvartalet 2022, kommer bli ett datacenter om inledningsvis 4 000 kvadratmeter i två plan på Stensätravägen 6 – alldeles i intill en annan av Conaptos befintliga anläggningar. Totalt driver bolaget fyra datacenters, alla finns i Stockholm.

Läs mer: Växande datacenteraktör planerar fler 08-anläggningar: ”Det blir en hisklig massa kilowattimmar

Den aktuella anläggningen, Stockholm 4 Syd, kommer från start byggas enligt Conaptos standard – enligt bolaget är det med hög säkerhet, datorhallar i skyddsklass 3, 100 procent förnybar el samt värmeåtervinning till fjärrvärmenät.

På Stensätravägen 6 står i dag en lättindustribyggnad kombinerat med kontor, ägd av tomträttsinnehavaren Fastpartner. För fastighetsbolagets del är det andra gången som man investerar i ett datacenterprojekt.

– Det som verkligen fick oss intresserade av just detta projekt är de miljömässiga aspekterna. Fastighetsbranschen har under många år jobbat med hållbarhetsfrågor men här kan vi konkret få vara med och tillföra något då vi med värmeåtervinning kommer kunna värma upp cirka 8 000 bostäder i området. Det i tillägg till att just datacenterbranschen är i starkt tillväxt gör det här till ett av våra mest spännande projekt, säger Sven-Olof Johansson, vd och ägare på Fastpartner.

Conaptos 4 anläggningar Stockholm 1 City

Adress: Sandhamnsgatan 63, Gärdet. Fastighetsägare: Stettin Stockholm 2 Syd

Adress: Stensätravägen, Sätra. Fastighetsägare: Genova. Stockholm 3 Nord

Adress: Bäckvägen, Sollentuna. Fastighetsägare: Castellum.

Stockholm 4 Syd

Adress: Stensätravägen 6, Sätra. Fastighetsägare: Fastpartner.



Anläggningen planeras att anslutas till Stockholm Exergi fjärrvärmenät för återvinning av värmen som kundernas IT-utrustning genererar i datacentret.

Läs mer: Skräckprognosen inför vintern – tre gånger så dyra elräkningar

– Vi letar ständigt efter nya möjligheter att förbättra energieffektiviteten i Stockholm och värmeåtervinning är ett av de mest kraftfulla verktygen. Jag är väldigt glad att vi tillsammans med Conapto planerar att utöka vårt samarbete kring värmeåtervinning så det även omfattar det nya datacentret Stockholm 4 Syd, kommenterar Peter Sivengård, chef för öppen fjärrvärme och Stockholm Data Parks på Stockholm Exergi.

Tidplanen för etapp 1 är att kunna erbjuda kunder inflyttning med start 4 oktober 2023. Arbetet med design, byggnation samt datorhallsbygge är redan påbörjat.