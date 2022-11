Collector väljer Humlegården – skapar nytt kontor på Östermalm

Nischbanken Collector har kontor i Göteborg (huvudkontor), Oslo och Helsingfors samt ett flertal i Stockholm, bland annat på Birger Jarlsgatan 12 (Styckjunkaren 6) ett stenkast från Stureplan och Nybroviken. Olov Lindgren äger fastigheten.

Men när banken, som har ett särskilt fokus på medelstora företags behov, ska samlokalisera lokalerna väljer man att lämna fastigheten som Olov Lindgren förvärvade av Humlegården 2010.

Man flyttar istället till Humlegårdens fastighet Humlegården 60 på Linnégatan 2, en knapp kilometer från kontoret på Birger Jarlsgatan, med utsikt över parken Humlegården.

Fastighetens utgörs av tre hus med vitt skilda karaktärer, från 1880-tal till 1960-tal.

Sedan tidigare finns Hemsö och Fastator i fastigheten. Och för inte så länge sedan lämnade Oscar Properties lokalerna i fastigheten för att flytta till EQT-profilen Caspar Callerströms fastighet Guldfisken 31 på Nybrogatan.

– Vi fastnade direkt för läget och ser fram emot att skapa ett attraktivt kontor för alla våra medarbetare tillsammans med Humlegården. Vi värdesätter också planlösningen som ger god möjlighet att bjuda in både existerande och potentiella kunder till möten i våra lokaler. För oss var det viktigt att finna ett samarbete med en långsiktig aktör och vi är mycket nöjda med vårt val, kommenterar Madeleine Mörch, head of IR and communications på Collector Bank.