Clas Ohlson återvänder till Sundsvall city

Det var i början av 2021 som detaljhandelskedjan stängde sin citybutik i In-gallerian efter en tids vikande försäljning. Men i april 2024 öppnar åter en Clas Ohlson-butik i centrala delen av staden.

I fastigheten Glädjen 4 på Storgatan, granne med Åhléns, utvecklar Diös nu 1 300 kvadratmeter butiksyta fördelat på två plan åt Clas Ohlson med entré från gatuplan.

Läs också: Klart: Kinesiskt bolag mångmiljardsatsar på fabrik utanför Sundsvall

– Det känns fantastiskt att få hälsa Clas Ohlson varmt välkomna tillbaka till Sundsvall city. Staden är under stark utveckling med stora etableringar både i centrum och utanför, vilket ger förutsättningar för ökade flöden av människor. De är en viktig aktör och ett starkt varumärke som bidrar till att öka stadskärnans attraktivitet. Vi har haft en dialog under en tid och har nu hittat ett perfekt läge för denna etablering. Nu ser vi fram emot öppning under våren 2024, kommenterar Maryanne Karlsson, kommersiell förvaltare, Diös Sundsvall.