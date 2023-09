Arlandastad sajnar fem hyresavtal

Det är företagen Skincare by us, Nio, Kemteknik, Traveller Buss och Brunkeberg som sajnat hyresavtalen med Arlandastad. Samtliga hyresgäster flyttar sin verksamhet till Explore Arlandastad under tredje kvartalet i år.

Läs också: Arlanda-Märsta, Kungens kurva och Sollentuna –Här är Stockholms framtida stadskärnor

Skincare by us är en leverantör av professionell hudvård och kommer att hyra lokaler i Scandinavian XPO. Elbilstillverkaren Nio öppnar sin sjunde svenska batteribytesstation i Explore Arlandastad, strategiskt beläget nära E4.