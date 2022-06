Uthyrning

AL hyr ut 1 100 kvm till tre nya hyresgäster vid Slussen

Publicerad: 20 juni 2022, 08:53



Atrium Ljungberg fortsätter hyra ut i kontorsytor i nya Glashuset vid Katarinavägen på Södermalm. Här hyr man även ut i Sjömansinstitutet.

Atrium Ljungberg har tecknat avtal med företagen Geo Guessr, ATP Atelier och BDP Next, som alla flyttar in i Glashuset respektive Sjömansinstitutet under juni, på sammanlagt 1 100 kvadratmeter.

Geo Guessr ligger bakom det populära geografispelet med samma namn, där spelaren slumpmässigt släpps ned någonstans på jordklotet och ska lista ut var hen befinner sig. Företaget har vuxit ur sitt förra kontor och flyttar i juni in på 650 kvadratmeter i Glashuset i vid Slussen. ATP Atelier är ett svenskt modevarumärke inom främst damskor och väskor, som kombinerar modern skandinavisk design och äkta italienskt hantverk. BDP Next är ett etablerat nordiskt upplevelseföretag där företagsevenemang är specialiteten.