Ulrika Lindmark: Vanlig transaktionsmarknad trots ovanligt år

Coronavirusets snabba spridning över världen har haft en mycket stor påverkan på världsekonomin, och även påverkat fastighetsmarknaden i ett globalt perspektiv. När Newsec summerar transaktionsvolymen på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden under årets tre första kvartal påvisas dock inga signifikanta förändringar jämfört med tidigare år. Transaktionsvolymen fram till och med sista september uppgår till närmare 104 miljarder kronor, vilket visserligen är lägre än fjolårets rekordhöga volym om 150 miljarder kronor, men i linje med det historiska snittet de senaste fem åren. Med en fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden under årets sista kvartal står Newsec fast vid sin tidigare prognos om en transaktionsvolym om 170 miljarder kronor under helåret 2020.

Bild 1 / 1

Investeringarna inom bostadssegmentet uppgår fortsatt till höga volymer, och med 29 procent av total transaktionsvolym är bostäder det mest investerade fastighetssegmentet under årets tre första kvartal. Detta innebär att det finns goda möjligheter att bostäder befäster sin position som det mest investerade segmentet för fjärde året i rad, där segmentet 2017 tog över förstaplatsen från kontor. Kapitalets allokering till kontorssegmentet är dock fortsatt på höga nivåer under 2020, och med 21 procent av total transaktionsvolym är andelen investeringar inom segmentet i linje med tidigare år.

Läs även: Newsec: ”Flera stora transaktioner att vänta under kommande två veckor”

Handelns tillväxt hade av många dömts ut redan innan coronavirusets spridning, men Newsecs sammanställning visar att transaktionsvolymen av segmentet under årets första tre kvartal uppgår till 12 procent av total transaktionsvolym - en fördubbling av andelen jämfört med förgående år. Transaktionsvolymen inom segmentet dras förvisso till stor del upp av Stadsrums förvärv av Farsta Centrum i mars, men andra investeringar visar att viss handel fortsatt är ett starkt investeringsslag. Noterbart är även segmentet Övrigt som uppvisar höga nivåer, 12 procent av total transaktionsvolym under året. Detta är en kraftig ökning från 2018 och 2019. Segmentet gynnas av försäljningen av Nordr (Tidigare Veikdekke Eiendom), men kan även indikera en återhämtande mark- och byggrättsmarknad.

Bild 1 / 1

Geografiskt investeras fortsatt störst andel av kapitalet i Stockholm med 40 procent av total transaktionsvolym under årens tre första kvartal. Näst störst andel av kapitalet har investerats i Övriga Större Städer, 25 procent, följt av Resten av Sverige, med 21 procent. Investeringar i Göteborg och Malmö uppgår till 8 procent respektive 7 procent av total transaktionsvolym, vilket är i linje med tidigare år.

Läs även: Ingves: Nollränta i flera år framöver

Årets första tre kvartal visar att fastigheter fortsätter att vara ett attraktivt investeringsalternativ. Med ett etablerat lågränteläge, en höglikvid marknad och fortsatt stort investeringskapital som söker avkastning finns starka drivkrafter för en stark fortsatt utveckling på den svenska fastighetsmarknaden.

Bild 1 / 1

Fastighetsmarknaden ser därmed ut att notera ett ganska vanligt år, under ett år som har varit allt annat än vanligt.

Ulrika Lindmark, värderings- och analysschef på Newsec