Trots krigs- och ränteoro: ”Fastigheter fortsatt efterfrågat”

Trots det försämrade omvärldsläget har den kommersiella fastighetsmarknaden fortsatt sin återhämtning efter pandemin i Europa. Enligt en ny rapport från Colliers gäller detta både hyresmarknaden och investeringsmarknaden.

Preliminära siffror visar att den totala transaktionsvolymen ökade med 5 procent under första kvartalet 2022, jämfört med samma kvartal 2021. Den rullande 12-månaders transaktionsvolymen är upp med 7 procent.

– Nedåtriskerna i ekonomin har förstärkts av Rysslands krig mot Ukraina. Fastigheter som investeringsobjekt är dock fortsatt efterfrågat vilket förklaras av flera faktorer. Fastigheter har låg volatilitet jämfört med aktier och dessutom diversifieringsfördelar i en multi-assetportfölj. Vidare är fastigheter en fysisk tillgång som kan förändras och förädlas genom aktiv förvaltning. Men viktigast av allt i dagens läge är kanske kommersiella fastigheters egenskaper som hedge mot inflation, i och med att hyreskontrakten i regel är indexerade mot KPI, säger Karin Witalis, Head of Research på Colliers.

Tittar man enbart på den svenska investeringsmarknaden har den fortsatt varit stark under inledningen av året. Den totala transaktionsvolymen under Q1 2022 landade på strax under 50 miljarder kronor, vilket är en ökning med 45 procent jämfört med samma kvartal förra året. Samhällsfastigheter, logistik och bostäder sticker ut bland de mest eftertraktade segmenten.

– Den ränteoro som för tillfället råder bland börsens investerare har än så länge inte fått ett negativt avtryck i direktmarknaden eftersom fastighetsbolagen har låga fasta räntor som ofta är bundna med långa löptider. Dessutom är den genomsnittliga belåningsgraden historiskt låg. Detta talar för fortsatt hög aktivitetsnivå även framgent och då särskilt från kapitalstarka aktörer som inte är beroende av externa finansieringskällor, säger Daniel Gorosch, vd och Head of Capital Markets på Colliers.

