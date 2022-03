Trio bildar nytt fastighetsbolag inom dagligvaruhandeln – ska nå 5 miljarder inom fem år

Carnegie Investment Bank bildar i samarbete med Venandi Fastigheter (V Real Invest AB) och Mel & Me det nya fastighetsbolaget Vendus Sweden AB, det skriver Carnegie i ett pressmeddelande.

Samtidigt köper det nya bolaget samtliga stamaktier i V Real Estate AB och därmed indirekt 37 fastigheter till ett värde om 2 miljarder kronor.

Cirka 75 procent av hyresintäkterna genereras från dagligvaruhandel, inklusive apotek och Systembolag. Resten kommer bland annat från lågprishandel och en mindre del från bostäder.

Ica är fastighetsportföljens enskilt största hyresgäst med cirka 46 procent av hyresintäkterna.

Det underliggande fastighetsvärdet i Vendus uppgår till cirka 2 miljarder kronor och det finns en tydlig målsättning att nå ett fastighetsvärde om cirka 5 miljarder kronor inom tre till fem år, skriver man i pressmeddelandet.

– Vi är nöjda över etableringen av Vendus och förvärvet av denna defensiva, icke-konjunkturkänsliga och väldiversifierade fastighetsportfölj i ett segment som historiskt påvisat en stabil men samtidigt hög hyrestillväxt med Ica som största hyresgäst, kommenterar Henrik Borg på Carnegies avdelning för investment banking och property syndications. .

Den underliggande förvärvsstrategin kommer vara aggregering av livsmedelsfastigheter, det vill säga styckeaffärer framför portföljförvärv. Samma strategi som Venandi och Mel & Me använt när de byggde upp portföljen i V Real Estate. Bolaget kommer vara onoterat.

Vendus kommer fortsatt att ledas av grundarna: Sorin Valdman, Jens Rastad, Mattias Bülow och Mats Rengstedt, via Venandi Fastigheter tillsammans med Real Value Management. Ledningen går in som delägare i Vendus i samband med transaktionen.

På uppdrag av Vendus har Carnegie agerat finansiell rådgivare och arrangerat bolagets kapitalstruktur via en kapitalanskaffning om 700 miljoner kronor i eget kapital från svenska investerare samt, gemensamt med Venandi och Mel & Me förhandlat fram en förlängning av fastighetsportföljens seniora och juniora finansiering.

Roschier Advokatbyrå och Svalner har agerat rådgivare åt Vendus i transaktionen.

Nybron Advokater, TM & Partners, Klara Consulting och Skeppsbron Skatt har agerat som rådgivare till Venandi.