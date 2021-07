Skanska fortsätter att storsatsa i Polen

Satsningen är en del av Skanskas sjunde utvecklingsprojekt i Wroclaw, Polen. Den första fasen, som består av två byggnader med en total yta på 28 100 kvadratmeter, är till mer än 60 procent uthyrd.

En byggnad är 13 våningar hög med en total uthyrningsbar yta på 21 500 kvadratmeter, samt ett garage med 200 platser.

Även certifieringar inom LEED Platinum, WELL Core & Shell, WELL Health & Safety Rating och Building without Barriers utlovas.

Bygget inleds i september och slutförs under det fjärde kvartalet nästa år.

Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen och Tjeckien, samt i Storbritannien med BoKloks koncept. Skanska omsatte 26 miljarder kronor förra året och hade cirka 10 100 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.